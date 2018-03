Hanf statt Schokolade Cannabis sorgt in kanadischer Stadt für neue Perspektiven

Seite 3 von 3: So sicher wie eine Bank

Wenige Jahre später konnte nach Abschluss aller Genehmigungsverfahren der Anbau von Cannabis beginnen. Allein im vergangenen Jahr wurde die Zahl der Angestellten auf nun rund 350 verdoppelt. „Unsere Gemeinde profitiert von dieser Entwicklung. Wir brauchten das, nachdem Hershey gegangen war“, meint auch June Forsyth. Sie arbeitet in dem Bereich, in dem die Cannabisblüten getrocknet und dann vakuumverpackt werden.

Forsyth stellt einen Marihuana-Beutel auf eine Palette. Jeder Beutel enthält zwischen 600 und 1000 Gramm Marihuana. Bei dem in Kanada gängigen Preis zwischen 10 und 12 Can-Dollar pro Gramm hat so ein Beutel einen Verkaufswert von 6000 bis 10.000 Dollar. In Deutschland, wo medizinisches Marihuana nur über Apotheken bezogen werden kann, ist der Grammpreis etwa doppelt so hoch.

Der für Marihuana so typische Geruch schlägt dem Besucher der Cannabis-Farm nicht entgegen. „Man braucht eine Hitzequelle, damit sich die Wirkstoffe entfalten“, erklärt Caitlin O´Hara. „Wenn man im Büro sitzt und arbeitet oder die Pflanzen bearbeitet und Blüten verpackt, besteht also keine Gefahr, dass man ,high´ wird“, fügt sich lachend hinzu.

Im Verpackungsraum kann man sehen, dass Marihuana nicht nur dazu bestimmt ist, geraucht zu werden. In den Regalen stehen Gläser mit Cannabisöl und Kapseln, die mit Cannabisöl gefüllt sind. „Sie gehören zu unseren populärsten Produkten. Wer Cannabis nicht rauchen und inhalieren will, der kann es in Kapselform einnehmen“, erklärt Caitlin.

Der internationale Getränkekonzern Constellation Brands, der Bier, Wein und Spirituosen herstellt und vermarktet, ging Ende 2017 mit Canopy Growth eine „strategische Beziehung“ ein und erwarb gegen eine Investition von 245 Millionen Can-Dollar Canopy-Aktien. Das Unternehmen denkt darüber nach, Cannabis-haltige Getränke herzustellen.

Ein Wagen voller Beutel mit Cannbisblüten wird vorbeigeschoben. Ein Mitarbeiter öffnet die dicke Stahltür zum Tresorraum. Alle Produkte werden in dieser speziell gesicherten Halle aufbewahrt. „So sicher oder noch sicherer als ein Tresor in einer Bank“, meint Caitlin.

Die Liste der Sicherheitsvorkehrungen auf dem gesamten Gelände ist lang. Die Hallen und Gänge der Cannabisfabrik sind mit Kameras ausgerüstet, Mitarbeiter, die als verantwortliche Schichtleiter fungieren, müssen eine besondere Sicherheitsüberprüfung durchlaufen.

Kanadas Regierung will mit der Legalisierung dem organisierten Verbrechen den Profit entziehen. Zugleich soll eine strikte Kontrolle des legalen Verkaufs verhindern, dass Marihuana an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben wird. Eine mit vielen Millionen Dollar finanzierte Aufklärungskampagne soll zudem vor gesundheitlichen Gefahren warnen, die mit Drogen verbunden sind.

Zusätzliche Straftatbestände für den Verkauf von Marihuana an Minderjährige und für Autofahren und Drogeneinfluss werden geschaffen oder verschärft. Die Freigabe ist in Kanada nicht unumstritten, und noch ist nicht klar, wie sich die Legalisierung von Marihuana als Freizeitdroge mit Kanadas Verpflichtungen aus internationalen Konventionen gegen Drogen verträgt.

Aber die Legalisierung wird im Sommer kommen. Der Verkauf soll dann durch Alkoholläden erfolgen, für die Alkoholkontrollbehörden der kanadischen Provinzen zuständig sind. Canopy hat mit mehreren Provinzen Lieferverträge abgeschlossen. Aber die Mitarbeiter in Smith Falls hoffen, dass es ihnen durch Ausnahmegenehmigung gestattet wird, in einem künftigen Besucherzentrum Cannabis-Produkte verkaufen zu können.

„Wir hoffen, eine Besucherzentrale einrichten und Besuchern die Möglichkeit bieten zu können, Produkte aus unserem Angebot kaufen zu können“, sagt Caitlin O´Hara. Ein Vorbild haben Canopy Growth und Tweed: Die frühere Schokoladenfabrik Hershey sah jährlich viele Tausend Touristen. Für Smith Falls Bürgermeister Shawn Pankow sieht die Zukunft vielversprechend aus. Nach schweren Jahren Zeiten habe sich die Lage der Stadt deutlich verbessert „und vor uns liegen noch bessere Tage“. Vielleicht, so träumt der Bürgermeister, wird der Cannabisanbau eines Tages auch ein Touristenmagnet für seine Gemeinde sein.