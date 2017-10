 Harley-Davidson: Alternde Kundschaft bremst Motorradhersteller aus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Harley-Davidson Der Motorradhersteller hat Schwierigkeiten, eine jüngere Kundschaft für sich zu gewinnen. (Foto: AP)

MilwaukeeUS-Motorradhersteller Harley-Davidson macht weiter die Alterung seiner Kunden zu schaffen. Die Nachfrage nach den schweren Maschinen sei erneut gesunken, teilte das Traditionsunternehmen mit Sitz in Milwaukee am Dienstag mit.

Trotz der anhaltenden Schwäche auf dem Heimatmarkt hielt Harley-Davidson an seiner Absatzprognose fest. Geplant sei, mit neuen Motorrädern in den kommenden Jahren jüngere Kunden zu gewinnen. Im laufenden Geschäftsjahr will Harley-Davidson den Absatzrückgang auf sechs bis acht Prozent begrenzen.

Im dritten Quartal fiel der Nettogewinn um rund 40 Prozent auf 68 Millionen Dollar. Der Umsatz gab rund zwölf Prozent auf 962 Millionen Dollar nach, lag damit aber höher als von Analysten im Vorfeld erwartet.