 Harley Davidson: Motorradbauer macht weniger Gewinn – wegen Rabatten

Harley Davidson Die Motorrad-Kultmarke hat im abgelaufenen Quartal deutlich weniger Gewinn und Umsatz gemacht. (Foto: AP)

New YorkHarley Davidson ist mit weniger Gewinn und Umsatz ins neue Jahr gestartet. Der US-Motorradbauer gewährte Händlern einen seltenen Rabatt, um den Verkauf von Modellen aus dem Jahr 2016 anzukurbeln. So fiel der Umsatz pro Fahrzeug im ersten Quartal 2017 spürbar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Der Gewinn brach zum Jahresauftakt um ein Viertel ein, der Umsatz sank um 16 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hält dennoch an seinen Zielen für 2017 fest, wie Konzernchef Matt Levatich sagte.