Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rechtssicherheit für tödliche Lieferung

Die Situation sei verfahren, sagt H&K-Chef Norbert Scheuch. Die USA haben die Völkerrechtsregel zur Explosionsmunition nicht unterschrieben – und wollten daher auch nicht die Selbstverpflichtung abgeben. Die Regel sei zwar auch für die USA „allgemein anerkanntes Gewohnheitsrecht“ geworden, aber Scheuch will das schwarz auf weiß haben. „Ich brauche Rechtssicherheit zur Lieferung – die habe ich derzeit nicht“, sagt der Manager. „Es ist nicht so, dass wir nicht liefern wollen, sondern wir können nicht liefern.“

Das Vorgehen verwundert den Waffenexperten Wolf-Christian Paes vom Internationalen Konversionszentrum Bonn (BICC). „Selbstverpflichtungserklärungen von Staaten bei Waffenlieferungen sind zwar durchaus üblich“, sagt Paes. „Aber Heckler & Koch dürfte nicht erst jetzt aufgefallen sein, dass die USA einer 150 Jahre alten Völkerrechtsregel noch nicht beigetreten sind.“ Möglicherweise suche H&K einen Vorwand, um auszusteigen aus dem ohnehin angeschlagenen Entwicklungsprojekt. „Die Firma zeigt inzwischen nach außen hin mehr Sensibilität, wenn es um die Einhaltung von Recht geht – früher war man nicht so zurückhaltend.“

Die Selbstverpflichtungserklärung des US-Verteidigungsministeriums werde sehr wahrscheinlich nicht kommen, sagt der Waffenexperte. „Es gehört zum Selbstverständnis der USA, sich keine unnötigen Beschränkungen aufzuerlegen.“ Auch das völkerrechtliche Verbot von Landminen hätten die Vereinigten Staaten nicht unterschrieben – obgleich sie gegen Landminen seien und viel Geld ausgäben zur Bergung der Sprengfallen in Konfliktregionen, etwa in Afrika.

Der US-Kläger Orbital ATK hält von der H&K-Argumentation rein gar nichts. „H&K sucht nach Entschuldigungen für seine Nichtleistung“, schreibt Orbital ATK in der Klageschrift. In den vergangenen Jahren habe die Firma doch bereits Bauteile für Prototypen geliefert, nun werde „ganz plötzlich“ mit Verweis auf die Petersburger Völkerrechtskonvention argumentiert. Eine in Frankfurt ansässige Anwaltskanzlei habe die Sache im Auftrag von Orbital ATK analysiert – sie sei zum Schluss gekommen, dass kein Recht gebrochen würde „und dass H&K keine Haftung droht“ bei Lieferung. H&K wiederum verweist auf andere anwaltliche Schreiben mit genau dem gegenteiligen Schluss.

Egal wie der Rechtsstreit ausgeht – die Chancen sinken, dass die angebliche Hightech-Waffe XM 25 fertig entwickelt und jemals richtig zum Einsatz kommt. Wegen exorbitanter Kostensteigerungen des Projekts, das für die US-Armee entwickelt wird, bekam 2016 das US-Verteidigungsministerium Bedenken. Der Generalinspekteur der Behörde stellte dem Projekt ein schlechtes Zeugnis aus – und deutete an, dass man es doch am besten ganz einstampfen sollte.