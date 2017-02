 Heidelberg Cement: Brexit und Trump als Chance

image

Kurssprung seit US-Wahl: Trumps 140 Zeichen beflügeln HeidelbergCement

Via Twitter kündigte Donald Trump den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko an. Der Aktienkurs von HeidelbergCement stieg daraufhin kräftig. Sollte die Mauer tatsächlich gebaut werden, dürften die Kassen klingeln. mehr…