Diskussion um die Managergehälter

Indocement halte sich an das geltende Gesetz vor Ort, betonte Scheifele. Der Fall sei durchaus typisch. „Wir versuchen die Belange der Bevölkerung zu berücksichtigen. Wir haben mit den Menschen vor Ort gesprochen“, sagte der Vorstandschef. Die Planungsphase von sieben Jahren zeige, dass ein intensiver Austausch beim Genehmigungsverfahren stattgefunden habe. Indocement habe die Genehmigung erhalten, während der Bau eines Konkurrenzwerkes gestoppt wurde. Entschieden wehrte sich Scheifele gegen den Vorwurf, dass Indocement für den Tod einer Frau verantwortlich sei, die bei den Protesten in Indonesien einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Bei der Versammlung wurde auch über die Managementgehälter diskutiert. Ein ehemaliger Beschäftigte vermisste den alten „Heidelberger Geist“. Einer der Gründe sei die extrem hohe Vorstandsvergütung im Verhältnis zum einfachen Facharbeiter. Scheifele hatte 2016 fast zehn Millionen Euro verdient und war damit unter die Topverdiener bei den Dax-Konzernen vorgestoßen. Der Aufsichtsratschef verteidigte das Vergütungssystem auf der Versammlung. „Wir haben eine sehr hohe erfolgsabhängige Komponente“, betonte Heckmann.

Trotz der etwas enttäuschenden Zahlen des ersten Quartals hielten sich kritische Äußerungen zum Geschäftsverlauf in sehr engem Rahmen. Dabei hatte Heidelberg Cement im ersten Quartal wegen Preisrückgängen in Schwellenländern entgegen der Markterwartung operativ weniger verdient. Auf vergleichbarer Basis, also einschließlich des Mitte 2016 übernommenen italienischen Produzenten Italcementi, sank der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen um drei Prozent auf 383 Millionen Euro, wie der Hersteller von Zement, Sand und Beton am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg auf 405 Millionen Euro gerechnet.

Das Ergebnis in Europa und Nordamerika sei zwar trotz der wetterbedingt flauen Baukonjunktur deutlich gestiegen. Doch Preisrückgänge in den wichtigen Märkten Indonesien und Ghana sowie leicht höhere Energiekosen belasten das Ergebnis. Zudem war das Auftaktquartal vor Jahresfrist wegen der lebhaften Baukonjunktur und niedrigerer Energiekosten ungewöhnlich stark ausgefallen.

Der Dax-Konzern bekräftigte seinen Ausblick auf das Gesamtjahr: Der operative, um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn soll moderat und damit um rund fünf bis zehn Prozent steigen. Der Jahresüberschuss soll vor Sondereffekten deutlich, also zweistellig, verbessert werden. „Wir blicken weiterhin verhalten zuversichtlich auf das Jahr 2017“, erklärte Scheifele.

Der Umsatz stagnierte auf vergleichbarer Basis bei 3,78 Milliarden Euro, durch die Übernahme von Italcementi stieg er um ein Drittel. Die Integration des früheren Familienunternehmens aus Bergamo mache gute Fortschritte. Mehr als 2500 Stellen würden abgebaut, mehr als ursprünglich geplant, und die Anlagen auf Effizienz getrimmt. „Das Synergieziel von 470 Millionen Euro gilt unverändert“, ergänzte Scheifele.