Heinrich Hiesinger Thyssen-Krupp-Chef muss bei Stahlfusion länger verhandeln

Thyssen-Krupp-Chef Hiesinger rechnet vor der Tata-Fusion mit weiteren harten Verhandlungen. Noch ist eine Entscheidung im ersten Halbjahr möglich.

Das Signing für das Joint Venture war ursprünglich Anfang des Jahres geplant. (Foto: AP) Heinrich Hiesinger

DüsseldorfThyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger muss bei seinen Bemühungen um eine Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata Steel weitere Extrarunden drehen. Bis zur Unterschrift, dem sogenannten Signing, werde es länger dauern, räumte das Unternehmen am Donnerstag ein.

Möglich sei, dass eine Entscheidung der Gremien zu dem Joint Venture im ersten Halbjahr erfolgt und anschließend der Vertrag unterschrieben werde. Erst danach werde der Vorstand dem Aufsichtsrat auch die Weiterentwicklung der Strategie vorstellen. Thyssen-Krupp hatte ursprünglich das Signing des Joint Ventures für Anfang des Jahres angestrebt. Über die Strategie wollte der Konzern im Mai beraten.

Thyssen-Krupp und Tata führen seit zwei Jahren Gespräche über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens. Dies wäre mit rund 48.000 Mitarbeitern und einem Pro-Forma-Umsatz von 15 Milliarden Euro der zweitgrößte Stahlkonzern Europas nach Arcelor-Mittal.

Zahlreiche Hürden mussten überwunden werden, so etwa die Frage, wie die milliardenschweren Pensionslasten von Tata in Großbritannien geregelt werden. Zu dem Thema war auch ein Gutachten in Auftrag gegeben worden. Die Arbeitnehmer lassen zudem durch ein weiteres Gutachten prüfen, ob das mit hohen Schulden ausgestattete Joint Venture wirtschaftlich überhaupt tragfähig ist.

„Die Komplexität dieser Fusion erfordert zwingend eine genaueste Prüfung aller Sachverhalte“, sagte der stellvertretende Aufsichtsratschef von Thyssen-Krupp, Markus Grolms, der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Beschäftigten müssen darauf vertrauen können, dass das mit großer Sorgfalt geschieht.“ Entscheidend sei, dass das Joint Venture am Ende erfolgreich als Gemeinschaftsunternehmen geführt werden könne.

Wichtig sei, dass die gleichen Regeln gelten, betonte der IG Metall-Vertreter im Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp Steel Europe, Detlef Wetzel. „Wir werden keine schlechteren Bedingungen für die deutschen Standorte hinnehmen.“ Es gehe nicht darum, die Fusion zu verhindern. Sie dürfe aber auch nicht um jeden Preis erzwungen werden, ergänzte Betriebsratschef Tekin Nasikkol.

Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass die Stahlkocher aus dem Ruhrgebiet wegen der weitreichenden Zusagen von Tata an den niederländischen Standort Ijmuiden am Ende die Zeche für Verluste in dem britischen Tata-Werk Port Talbot zahlen müssen. Die IG Metall hat mit einer Ablehnung der Pläne gedroht.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl. Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl. Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl. Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet. Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren. Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl. Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016. Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl. Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

Nun könnte sich der Abschluss in das Jahr 2019 verschieben, muss das ganze Vorhaben doch auch erst noch von den Kartellbehörden geprüft werden. Thyssenkrupp äußerte sich dazu nicht. Bislang hatten Hiesinger und Finanzchef Guido Kerkhoff die Transaktion bis Ende 2018 abschließen wollen.

Die IG Metall hatte dem Management kurz vor Weihnachten weitgehende Zugeständnisse abgerungen. Der Tarifvertrag sieht unter anderem den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für neun Jahre und Investitionszusagen für die deutschen Standorte von jährlich mindestens 400 Millionen Euro vor.

Anfang Februar hatten mehr als 90 Prozent der in der Gewerkschaft organisierten Stahlkocher von Thyssen-Krupp dem Vertrag zugestimmt. Hiesinger könnte die Fusionspläne zwar auch gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter durchpeitschen, dies käme aber einem Tabubruch gleich.

Den Investoren dürfte die Verzögerung der Strategieplanung sauer aufstoßen. Hiesinger hatte angekündigt, im Frühsommer die Ziele des Konzerns zu konkretisieren. „Wie genau wir das angehen, wird Teil unseres jährlichen Strategiedialogs von Vorstand und Aufsichtsrat im Mai sein“, hatte er angekündigt. Der Konzern werde nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures anders aussehen. „Entsprechend werden wir unser strategisches Zukunftsbild schärfen und auch unsere finanziellen Zielsetzungen anpassen.“

Die Fondsgesellschaft Union Investment hatte Anfang Dezember in einem Reuters-Interview eine Schärfung der Strategie gefordert. „Thyssen-Krupp sollte das Thema Stahl gut und rasch über die Bühne bringen, um sich den weiter bestehenden Problemen zu widmen“, hatte Portfolio-Manager Ingo Speich gesagt.