 Hoher Stickoxid-Ausstoß: Diesel-Pkw doppelt so schmutzig wie Lkw

Hoher Stickoxid-Ausstoß Moderne Diesel-Pkw sind schmutziger als Lkw oder Busse. (Foto: dpa)

BerlinSelbst in der modernsten Schadstoffklasse Euro 6 blasen viele Diesel-Pkw deutlich mehr giftige Stickoxide (NOx) aus dem Auspuff als neue Lastwagen oder Busse. Zu diesem Ergebnis kommen Umweltwissenschaftler des Forscherverbunds ICCT (International Council on Clean Transportation) in einer aktuellen Untersuchung.

Autos mit der neuen Euro-6-Schadstoffklasse stoßen demnach im realen Betrieb im Schnitt etwa 500 Milligramm NOx pro Kilometer aus, teilte das ICCT am Freitag mit. Bei Lastern und Bussen sei es mit 210 Milligramm weniger als die Hälfte. Messe man den Schadstoffausstoß am Spritverbrauch, seien die Autowerte sogar zehnmal so hoch.

Als Grund geben die Forscher an, dass bei Lkw und Bussen bereits seit Jahren die Werte im realen Betrieb auf den Straßen gemessen werden und die Grenzwerte dort eingehalten werden müssen. Bei Pkw werden die Grenzwerte zwar bei präparierten Fahrzeugen auf Prüfständen meist eingehalten, die Werte im realen Betrieb weichen davon aber weit ab.

Dies soll erst ab Herbst geändert werden, wenn die EU ein neues Messverfahren für die Zulassung einführt. Dann sollen auch für Pkw schrittweise sogenannte RDE-Tests („Real Driving Emissions“) kommen.

ICCT-Europa-Chef Peter Mock kritisierte, dass manche Autobauer auch beim RDE-Verfahren weiter vorbereitete Prototypen einsetzen wollten. „Besser wäre es, stattdessen normale Serienfahrzeuge aus Kundenhand zu vermessen und stichprobenartige Nachkontrollen einzuführen.“ Die EU-Kommission wolle auf den Vorschlag eingehen.

Zudem sollte es später stichprobenhaft Nachkontrollen geben. Details der neuen Messverfahren müssen noch auf EU-Ebene geklärt werden.

Die ICCT-Forscher stützten sich bei ihrer Studie auf Daten, die verschiedene europäische Behörden – darunter das Kraftfahrtbundesamt – im Zuge des Abgasskandals bei Volkswagen erhoben hatten. Zum Vergleich wurden 24 Busse und Lkw herangezogen, die den Nutzfahrzeugstandard Euro VI erfüllten.

Die Fachzeitschrift „auto motor und sport“ berichtete unterdessen von neuen eigenen Stickoxid-Messungen, die teils erhebliche Differenzen im echten Fahrbetrieb zeigen. Dabei habe zum Beispiel das Renault-Diesel-Modell Captur dCi 110 mit mehr als 1300 Milligramm NOx pro Kilometer um das 16,7-fache über dem zulässigen Laborgrenzwert nach Euro-6-Norm gelegen. Erlaubt sind 80 Milligramm je Kilometer.