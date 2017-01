Ein „Kopf-an-Kopf-Rennen” der Technologien

An die Politik formulieren die beteiligten Firmen bereits konkrete Forderungen. „Ohne die Unterstützung von Regierungen ist dieses Projekt nicht möglich“, sagte Toyota-Verwaltungsratschef Takeshi Uchiyamada in Davos. Insgeheim erhofft man sich Steuererleichterungen, aber auch Unterstützung beim Aufbau einer Infrastruktur. Nicht umsonst verwies auch Air-Liquide-Chef Benoit Potier auf den Ausbau des Tankstellen-Netzes.

Zeit bleibt genug. Bis der Wasserstoff seinen Durchbruch feiert, dürften noch einige Jahre ins Land gehen. Erst Mitte der 2020er-Jahre sollen die ersten Autos mit Brennstoffzelle in eine nennenswerte Serienproduktion gehen. „Ein weltweites Angebot sehe ich jedoch auch nach 2025 noch nicht“, sagt BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich. Die Münchener planen ihr erstes Kleinserienmodell mit Brennstoffzelle für 2021. Autos mit Brennstoffzelle, batteriebetriebene Elektroautos und Hybride sollen nach den Vorstellungen der Münchener parallel entwickelt werden. Fröhlich spricht sogar von einem „Kopf-an-Kopf-Rennen“ der Technologien.

Doch während in den nächsten Jahren bereits preislich konkurrenzfähige Elektroautos mit neuen Batterien auf den Markt kommen sollen, dürfte der Durchbruch der Wasserstoff-Technologie noch auf sich warten lassen. Derzeit sind erst drei serienreife Modelle erhältlich – und alle kommen aus Asien. Das erste deutsche Modell mit Brennstoffzelle dürfte der Mercedes GLC F-Cell sein. Ein SUV, das für dieses Jahr angekündigt ist.

Dass die Hersteller sich Zeit lassen, hat seinen Grund. Serienreife Wasserstoff-Autos sind derzeit noch deutlich teurer als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor. Das liegt unter anderem am verbauten Platin, aber auch an der hohen Widerstandsfähigkeit der Tanks. Der Toyota Mirai beispielsweise wird hierzulande derzeit im Leasing für 1219 Euro pro Monat oder für einen Fixpreis von 78.600 Euro angeboten – und ist damit meilenweit von einem konkurrenzfähigen Preis entfernt. Zumal jede Tankfüllung durch die fixierten Wasserstoffpreise ähnlich teuer ist wie bei einem Diesel.

In Deutschland ist der Anteil der Wasserstofffahrzeuge darum noch marginal. Nur wenige Hundert sind derzeit zugelassen. Und selbst von denen gehören die meisten noch den Herstellern selbst. Linde betreibt in München beispielsweise mit 50 Hyundais das erste wasserstoffbasierte Carsharing Deutschlands namens „Bee Zero”.

Auch der Ausbau der Wasserstofftankstellen ist in Deutschland gerade erst angelaufen. Am Mittwoch ging in Kamen bei Dortmund eine neue Wasserstofftankstelle ans Netz. Es ist Nummer 26. Doch in diesem Jahr soll sich der Ausbau beschleunigen. Bis Ende 2018 sollen die Zahl der Wasserstofftankstellen in Deutschland auf 100 steigen.

Die Kooperationen der Konzerne, die den Ausbau des Wasserstoffs vorantreiben, werden auch geschlossen, um sich die Kosten zu teilen. Denn allein der Bau einer Wasserstofftankstelle kostet rund eine Million Euro– und wegen der geringen Verbreitung werden im täglichen Betrieb anfangs noch weitere Verluste produziert.