Wasserstoffproduktion muss sauberer werden

Dagegen soll in Asien der Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur schneller vorangehen. Insbesondere Japan baut das Netz der Wasserstofftankstellen im Vorfeld der Olympischen Spiele 2020 in Tokyo massiv aus. Bis 2030 soll der Anteil emissionsfreien Fahrzeuge sogar auf 50 bis 70 Prozent steigen. Gerade der japanische Marktführer Toyota setzt große Hoffnungen in die Technologie.

Aber auch in Korea findet die Wasserstoff-Technologie Anklang. Mit dem ix35 Fuel Cell war Hyundai der erste Hersteller mit einem serienreifen Brennstoffzellenfahrzeug. „Es hat große Fortschritte bei der Brennstoffzellen-Technologie gegeben“, erklärte Hyundai-Chef Chung Mong-koo. Er sei zuversichtlich, dass die Technik schon bald konkurrenzfähig zu Benzin- und Dieselantrieben werde.

Nahezu alle Hersteller setzen dabei auf Brennstoffzellen-Fahrzeuge, nicht mehr auf Wasserstoffverbrenner, von denen unter anderem BMW einst träumte. In einer Brennstoffzelle wird Wasserstoff in Strom umgewandelt. Das Auto fährt damit rein elektrisch – und gibt ausschließlich Wasserdampf ab. Die Brennstoffzellentechnologie fährt damit wie das Elektroauto lokal emissionsfrei und lässt sich in wenigen Minuten betanken.

Dabei ist Wasserstoff theoretisch unbegrenzt verfügbar: Es ist das chemische Element, das im Universum am häufigsten vorkommt. Der überwiegende Teil der Wasserstoff-Vorkommen auf der Erde ist allerdings gebunden. Der molekulare Wasserstoff H2, der sich auch vertanken lässt, muss darum hergestellt werden. Der größte Teil der Weltproduktion ist bislang so genannter „grauer Wasserstoff“ aus Erdgas, bei dessen Produktion CO2 anfällt. Damit das Wasserstoffauto wirklich sauber ist, muss darum auch die Wasserstoffproduktion sauber werden. Nur mit dem Ausbau des „grünen Wasserstoffs“ aus regenerativen Energien ist die Brennstoffzelle eine wirklich umweltfreundliche Alternative.