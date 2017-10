 Industrie: Beschäftigung steigt erstmals über 5,5 Millionen

Maschinenbau Die Maschinenbauer stockten ihre Mitarbeiterzahl um zwei Prozent auf. (Foto: dpa)

BerlinDie Zahl der Mitarbeiter in der deutschen Industrie ist auf einen Rekordwert gestiegen. Sie wuchs im Verarbeitenden Gewerbe im August um 97.000 oder 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat und übertraf damit erstmals seit Beginn dieser Statistik im Januar 2005 die Marke von 5,5 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Zudem wurde bereits den sechsten Monat in Folge ein neuer Höchststand ermittelt. Grund ist die gute Konjunktur: Die Produktion zog im August so kräftig an wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr, während die Industrie ihre Aufträge so deutlich steigerte wie zuletzt Ende 2016.

Besonders viel Personal stellten die Produzenten von elektrischen Ausrüstungen sowie Nahrungs- und Futtermitteln ein, die jeweils ein Plus von 3,7 Prozent meldeten. Die Maschinenbauer stockten ihre Mitarbeiterzahl um zwei Prozent auf, die Autobauer um 1,2 Prozent.

Die Zahl der im August geleisteten Arbeitsstunden erhöhte sich um 2,8 Prozent zum Vorjahr auf 690 Millionen. Beide Monate zählten gleich viele Arbeitstage. Die Verdienste für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen bei rund 21,9 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 3,6 Prozent entspricht.