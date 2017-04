 Innogy-Hauptversammlung: Vom Buhmann zum „Ausschüttungskönig“

Innogy-Chef Peter Terium „Ich werde das Thema Europa auf die Tagesordnung setzen“, sagt der gebürtige Niederländer. (Foto: Reuters)

EssenVor einem Jahr hatte Peter Terium alle Mühe seine Rede auf der Hauptversammlung in der Essener Grugahalle ordentlich zu Ende zu bringen. Damals war der Niederländer noch Chef der RWE AG. Mehrfach störten Umweltaktivisten mit Zwischenrufen Teriums Vortrag und forderten einen Ausstieg aus der umstrittenen Kohleverstromung. Einzelnen Demonstranten gelang es sogar, die Bühne zu stürmen. Immer wieder musste der Vorstandschef seine Rede unterbrechen.

Am Montag kam Terium wieder in die Grugahalle und dieses Mal war alles anders. Keine Proteste vor der Halle, keine störenden Zwischenrufe während der Rede – und die Sitzreihen in der großen Veranstaltungshalle waren nur spärlich besetzt. Terium kam aber auch nicht mehr als RWE-Chef. Seit Oktober leitet er die Tochter Innogy, in die RWE das Geschäft mit der Energiewende – den Vertrieb, die erneuerbare Energien und die Netze – abgespalten und an die Börse gebracht hat.

Terium hat damit nicht nur die Konflikte um die Kohleförderung und Verstromung hinter sich gelassen, sondern auch die wirtschaftlichen Probleme des Mutterkonzerns, der Innogy zwar noch zu 77 Prozent besitzt, die Tochter aber als reine Finanzbeteiligung führt.

Die Börsengänge der Töchter von Eon und RWE Energiewende sorgt für Veränderungen Die von der Energiewende gebeutelten Energieriesen Eon und RWE treiben ihre Konzernumbauten voran. Eon hat die Kraftwerkstochter Uniper im September an die Börse gebracht, RWE brachte das Ökostromgeschäft Innogy im Oktober an den Aktienmarkt.

Die Unternehmen Die Eon-Tochter Uniper hat ihren Sitz in Düsseldorf, beschäftigt knapp 14.000 Mitarbeiter und erzielte nach Konzernangaben 2015 auf Pro-Forma-Basis ein Ebit von 0,8 Milliarden Euro und einen Nettoverlust von rund vier Milliarden Euro. Chef ist der ehemalige Eon-Finanzvorstand Klaus Schäfer. Die RWE-Tochter Innogy hat ihren Sitz in Essen, beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter und erzielte rein rechnerisch nach RWE-Angaben 2015 einen operativen Gewinn (Ebitda) von 4,5 Milliarden Euro und einen Nettoergebnis von 1,6 Milliarden Euro. Geführt wird das Unternehmen von RWE-Chef Peter Terium, der nach dem Börsengang den Chefposten des Mutterkonzerns abgegeben hat.

Das Geschäft Uniper betreibt Kohle- und Gaskraftwerke in Europa und Russland mit rund 40 Gigawattt. Hinzu kommen Wasser- und Atomkraftwerke in Schweden sowie der Energiehandel. RWE Innogy bündelt das Geschäft mit Ökostrom, Strom- und Gasnetzen sowie den Vertrieb von Strom und Gas.

Die Börsengänge Eon hat im Zuge eines Spin-Offs 53 Prozent der Uniper-Anteile an die Börse gebracht und sie den eigenen Aktionären ins Depot gelegt. Einnahmen erzielt der Konzern dabei zunächst nicht. Eon will allerdings mittelfristig die restlichen Aktien versilbern, allerdings nicht vor 2018. RWE und die neue Tochter Innogy brachten zunächst 23 Prozent der Anteile an die Börse. Später könnten weitere Anteile verkauft werden, RWE will aber die Mehrheit behalten.

Ausblick Uniper steht von Beginn unter Druck. Der Konzern will bis 2018 Beteiligungen im Wert von mindestens zwei Milliarden Euro verkaufen und die Personalkosten senken. Innogy erwartet stabile Geschäfte, da der größte Teil der Einnahmen, etwa für den Betrieb der Strom- und Gasnetze staatlich reguliert ist.

Und so konnte Terium die „Aktionäre der ersten Stunde“ mit „stolz“ zur „ersten Hauptversammlung unserer Geschichte“ empfangen. „Wir haben ein zukunftsfähiges Unternehmen auf die Beine gestellt. Ein Unternehmen, das für sich und für seine Aktionäre Gewinne einfährt“, hielt Terium fest. Das neue Unternehmen sei „ein verlässlicher Dividendentitel mit Wachstumspotential“.

Tatsächlich präsentiert sich das neue Gebilde solide. Während der Mutterkonzern wegen hoher Abschreibungen auf die notleidenden Kohle- und Gaskraftwerke einen Nettoverlust von fast sechs Milliarden Euro anhäufte, verbuchte Innogy einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden Euro. Innogy sei damit „der einzige der mittlerweile vier großen Energieversorger an Rhein und Ruhr“, der 2016 mit einem Nettogewinn abgeschlossen habe.

Neben RWE haben auch Erzrivale Eon und dessen Abspaltung Uniper einen hohen Milliardenverlust verbucht. Während RWE den Stammaktionären zum zweiten Mal in Folge keine Dividende ausschüttet, bezahlt Innogy je Aktie 1,60 Euro. Das entspricht einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent. Und auch die weiteren Aussichten sind nach Teriums Worten gut.

Innogy hat ein stabiles Geschäft übernommen, das – wie Terium betonte – „zu etwa 60 Prozent aus voll- oder quasiregulierten Aktivitäten“, besteht. Im Netzgeschäft gibt es festgelegte Renditen und bei den erneuerbaren Energien langfristige Förderungen. Für 2016 will Terium wieder 70 bis 80 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Nettoergebnisses ausschütten.

Das Geschäftsmodell kam auch bei den Aktionären gut an. Beim Börsengang im Oktober wurden die Aktien zum Höchstpreis der Spanne von 32 bis 36 Euro abgenommen. Aktuell notiert sie leicht über dem Ausgabekurs. Mit einem Marktwert von gut 20 Milliarden Euro ist Innogy der wertvollste deutsche Energiekonzern und löste damit Eon ab. Der Börsengang brachte RWE 2,6 Milliarden Euro zum Schuldenabbau ein. Innogy nahm über eine Kapitalerhöhung zwei Milliarden Euro ein, die das Management für Investitionen einsetzen kann.