Chinesische Eigentümer investieren viel

Im Aufsichtsrat funktioniert die Mitbestimmung laut der Umfrage ebenfalls. Die Interviews zeigten, dass die chinesischen Vertreter in den deutschen Aufsichtsräten die Arbeitnehmervertreter nicht als „Gegenseite“ wahrnehmen, sondern als Vertreter der Interessen des Unternehmens. Übereinstimmend wird aber berichtet, dass „die Aufsichtsratspraxis unter Sprach- und Übersetzungsproblemen leidet, dass zudem die Repräsentanten des Investors aus China teilweise wechseln, sodass es manchmal weder zu einer kontinuierlichen Arbeit im Aufsichtsrat noch zu persönlichen Kontakten kommt“.

In den meisten der befragten Unternehmen investierten die chinesischen Investoren der Studie zufolge „zum Teil erhebliche Mittel, um die Unternehmen zukunftsfähig zu machen“. Eine Erfahrung, die zum Beispiel Krauss-Maffei-Chef Frank Stieler teilt. Die diversen Finanzinvestoren, denen das Traditionsunternehmen zuvor gehörte, hätten vor allem auf eine Optimierung der Kosten geachtet, sagte er dem Handelsblatt. „In den vergangenen Jahren haben wir nicht die Möglichkeiten gehabt, alle Wachstumspotenziale zu nutzen.“ Seit der Übernahme durch Chemchina seien die Investitionen deutlich aufgestockt worden. Entsprechend ist auch die Zahl der Beschäftigten in Deutschland wie auch weltweit gestiegen.

Allerdings wird es spannend sein, wie es mit Krauss-Maffei nun weitergeht. In einem ungewöhnlichen Schritt schickt Besitzer Chemchina die deutsche Tochter über einen kleinen Umweg in Schanghai an die Börse. Konkret soll der Plastikmaschinenbauer ein Tochterunternehmen des bereits börsennotierten Qingdao Tianhua Institute for Chemistry Engineering werden. Chemchina bringt zusätzlich drei Reifen- und Gummiwerke ein.

Zu den 1,3 Milliarden Euro Umsatz von Krauss-Maffei kommen so noch einmal Erlöse von 300 Millionen Euro hinzu. Bei Krauss-Maffei beteuern sie, Sorgen seien unbegründet, dass die deutsche GmbH eines Tages ganz in der chinesischen Holding aufgehen könnte. „Diese Lösung ist dauerhaft angelegt“, sagte Finanzvorstand Harald Nippel dem Handelsblatt. Auch die Arbeitnehmer begrüßten die Konstruktion und den geplanten Börsengang.

Mit den gestiegenen Beschäftigtenzahlen liegt Krauss-Maffei bislang im Trend. „Im Saldo ist die Personalentwicklung über alle erfassten 42 chinesisch investierten Unternehmen in Deutschland bislang positiv“, heißt es in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Arbeitsplätze seien nicht nur in der Entwicklung, sondern teilweise auch in der Fertigung aufgebaut worden. „Das Credo der neuen Eigentümer beziehungsweise Anteilseigner ist nicht die Marge, sondern in erster Linie das Umsatzwachstum.“ Dabei hätten chinesische Investoren oft auch einen langen Atem, wenn das gewünschte Wachstum nicht so schnell realisiert werden könne. Es gebe bislang keine Anhaltspunkte für die vielfach befürchtete Verlagerung von Arbeitsplätzen nach China.

Für die Beschäftigten von Ledvance ist all das kein Trost. Nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen waren beim Verkauf zuletzt noch zwei Bieter im Rennen: Das Konsortium um den chinesischen LED-Lampen-Spezialisten MLS und ein Finanzinvestor – dem Vernehmen nach könnte es sich dabei um Cerberus gehandelt haben. Auch, wenn Osram die guten Perspektiven pries: Eine Rolle beim Zuschlag dürfte auch gespielt haben, dass die Chinesen laut internen Unterlagen fast dreimal soviel boten wie der Finanzinvestor, nämlich gut 400 Millionen Euro. Ob die Ledvance-Beschäftigten unter einem Finanzinvestor bessere Perspektiven gehabt hätten, wird in Branchenkreisen allerdings bezweifelt. Ein Revival der guten alten Glühbirne hätte wohl kaum ein Käufer hinbekommen.