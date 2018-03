Jahresbilanz Zulieferer Continental belohnt die Aktionäre

Seite 2 von 2: Prämien für Mitarbeiter steigen

Auslöser der Überlegungen ist die grundlegende Neuausrichtung der Automobilindustrie mit Elektrifizierung und Digitalisierung. Eine neue Struktur soll dafür sorgen, dass sich Continental besser auf die Megatrends einstellt – und über einen Teilbörsengang vielleicht auch noch etwas Geld verdient.

Mit den ganz „heißen News“ aus Hannover zum Konzernumbau war auch im Vorfeld der Bilanzveröffentlichung nicht gerechnet worden. Das Conti-Management braucht noch etwas Zeit für seine Entscheidung. Zudem muss der Haupteigentümer – die Familie Schaeffler – in die Beschlüsse mit eingebunden werden. „Der Vorstand könnte allerdings zumindest ein paar Indikationen geben, wohin die Reise am Ende gehen soll“, sagte Chris McNally, Automobilanalyst beim Investmenthaus Evercore ISI. Das gesamte Jahresergebnis entspreche weitestgehend den Erwartungen der Finanzmärkte.

Bei Continental ist es noch nicht völlig ausgeschlossen, dass sich der Konzern eines Tages für eine eigene Fertigung von Batteriezellen entscheidet. Aus den Zellen werden dann in einem zweiten Schritt die Batterien für die Elektroautos zusammengesetzt. Bislang dominieren Hersteller aus Japan und Korea das Geschäft mit Batteriezellen, in Deutschland gibt es keinen vergleichbar großen Anbieter. Auch Bosch hatte sich erst in der vergangenen Woche gegen eine eigene Fertigung entschieden.

Conti könnte sich allerdings dann für eine eigene Fertigung entscheiden, wenn sich bei den Batteriezellen eine bessere und leistungsfähigere Technologie durchsetzt. Sollten die neuen Feststoff-Batterien die bislang verwendeten Lithium-Ionen-Batterien ablösen, würde der Konzern über eine eigene Fertigung nachdenken. Die Entscheidung über eine eigene Fertigung steht nach Angaben des Vorstandes frühestens in zwei Jahren an. In die alte Lithium-Ionen-Technik will Continental nicht mehr investieren.

Continental muss wegen der Megatrends Elektromobilität und Digitalisierung vergleichsweise viel investieren. „Die Entwicklungskosten werden tendenziell weiter steigen“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer im Gespräch mit dem Handelsblatt. Das Unternehmen achte allerdings zugleich darauf, dass die Entwicklungskosten nicht ausuferten und im vertretbaren Rahmen blieben. 2016 lag der Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten am Konzernumsatz bei 6,9 Prozent, im vergangenen Jahr gab es einen leichten Anstieg auf 7,1 Prozent.

Auch für die Mitarbeiter zahlen sich die guten Unternehmensergebnisse aus: Continental bedankt sich bei allen Mitarbeitern weltweit für den Erfolg des vergangenen Jahres. Die Ausschüttungssumme an die Beschäftigten steigt um etwa 15 Prozent auf mehr als 170 Millionen Euro und liegt damit 20 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau von 150 Millionen Euro.

In Deutschland bekommen die Mitarbeiter jeweils 1141 Euro. Anders als andere Unternehmen beschränkt Continental seit 2004 den Kreis der Anspruchsberechtigten bewusst nicht auf eine bestimmte Gruppe oder ein bestimmtes Land.

„Das, was wir erreicht haben, haben wir gemeinsam erreicht. Es ist für uns selbstverständlich, dass deswegen jeder Mitarbeiter eine Anerkennung für seine Leistung erhält“, sagte Personalvorstand Ariane Reinhart. Die Beteiligung aller Mitarbeiter am Unternehmenserfolg sei nicht nur fair, sondern auch ein „wichtiges und wertschätzendes Signal“ für die Belegschaft, ergänzte Frank Michael Hell, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates.

Anfang Januar hatte der Konzern aus Hannover bereits die ersten Kerndaten dazu veröffentlich, wie sich die Geschäfte im vergangenen Jahr entwickelt haben. Der Umsatz ist 2017 um acht Prozent auf 44 Milliarden Euro gestiegen, die operative Rendite liegt bei 10,9 Prozent (Vorjahr: 10,6). Mit diesen Zahlen kann sich Continental in der Branche sehen lassen. Die Rendite in Hannover ist beispielsweise um einiges höher als beim großen Kunden Volkswagen in Wolfsburg.