Jahresbilanz SUV-Offensive soll BMW weitere Rekorde bescheren

BMW rechnet trotz kräftiger Investitionen auch in diesem Jahr mit einem Rekordgewinn. Dafür sollen vor allem die neuen SUV-Modelle sorgen.

MünchenTrotz kräftig steigender Investitionen hat BMW auch für das laufende Jahr überraschend einen Gewinn vor Steuern auf dem Rekordniveau des vergangenen Jahres in Aussicht gestellt. Vorstandschef Harald Krüger sagte am Mittwoch in München: „Wir erhöhen 2018 nochmals die Schlagzahl und streben das neunte Rekordjahr in Folge an.“ Wichtigster Treiber sollen die neuen SUV-Modelle sein.

Im vergangenen Jahr hatte BMW die Auslieferungen um 4 Prozent auf 2,5 Millionen Autos gesteigert. Der Umsatz wuchs um 5 Prozent auf fast 99 Milliarden, das Ergebnis vor Steuern um 10 Prozent auf 10,66 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 8,7 Milliarden Euro Gewinn.

Für das laufende Jahr kündigte Krüger einen leichten Zuwachs bei Absatz und Umsatz an. Obwohl die Investitionen für Elektroautos, autonomes Fahren und neue Modelle um fast eine Milliarde auf sieben Milliarden Euro steigen, soll der Gewinn vor Steuern stabil gehalten werden. Bereits 2017 hatte BMW mit 6,1 Milliarden Euro fast eine Milliarde mehr für autonomes Fahren und die E-Mobilität ausgegeben.

Zur Diesel-Debatte äußerte sich der Konzern nur ausweichend. „Unsere Diesel gehören zu den besten der Welt“ erklärte BMW-Chef Krüger bei der Präsentation. Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft München die Zentrale, das Forschungszentrum und ein Werk im österreichischen Steyr wegen des Verdachts der illegalen Manipulation von Abgassystemen durchsucht.

BMW bezeichnete den Einbau einer Software zum Abschalten der Diesel-Abgasreinigung als „Versehen“. Unabhängig davon belastet die Diesel-Debatte in Europa und Nordamerika den Konzern auch finanziell: Die Restwerte beim Wiederverkauf von Leasingfahrzeugen seien 2017 gesunken. BMW habe für die Risiken mehr Geld zurückgestellt, hieß es im Geschäftsbericht.

Die Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) im Kerngeschäft mit Autos will BMW dennoch zwischen acht und zehn Prozent halten. Im vergangenen Jahr war sie mit 8,9 Prozent stabil. Einschließlich des hochprofitablen Gemeinschaftsunternehmens mit Brilliance in China soll die Vorsteuerrendite oberhalb der Schwelle von zehn (10,8) Prozent bleiben.

Beim Nettogewinn profitierte BMW 2017 mit fast einer Milliarde Euro von der US-Steuerreform. Im laufenden und den kommenden Jahren soll die Steuerquote wieder bei den gewohnten rund 30 Prozent liegen.

Einen kleinen Seitenhieb auf Elektropionier Tesla kann sich BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter bei der Präsentation der Zahlen nicht verkneifen: „Vielleicht beteiligen wir uns nicht am Wettlauf im All. Aber wir liefern, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte Peter bei der Präsentation der Zahlen.

Darüber hinaus reduziere BMW die technische Vielfalt und baue das Angebot bei renditestarken Modellen aus, sagte Finanzvorstand Peter. Der neue SUV X3 soll in den nächsten Monaten nicht mehr nur in den USA, sondern auch in Südafrika und China gebaut werden. Zudem kommen die SUV-Coupés X2 und der X4 sowie der Roadster z4 und der große 8er BMW gerade auf die Märkte.

100 Ermittler im Einsatz – wurde beim 7er und M5 manipuliert?