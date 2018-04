Jet Airways US-Flugzeugbauer Boeing vor Großauftrag aus Indien

Die indische Fluglinie Jet Airways hat dem US-Flugzeugbauer wohl einen Großauftrag beschert. Es geht um 75 Maschinen vom Typ 737 Max.

Mit dem Kauf der Flugzeug will Jet Airways der unablässig steigenden Nachfrage in Indien beikommen. (Foto: AP) Flugzeuge von Jet Airways in Mumbai

Neu-Delhi

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat in Indien wohl einen Milliarden-Auftrag an Land gezogen. Die Indische Jet Airways teilte mit, eine Vereinbarung über den Erwerb von 75 Boeing-Maschinen der Version 737 Max im Wert von 8,8 Milliarden Dollar (7,2 Milliarden Euro) getroffen zu haben. Sie ließ allerdings offen, ob es sich um eine Grundsatzvereinbarung handelt oder bereits um ein bindendes Angebot. Boeing war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Mit dem Kauf der Flugzeuge will Jet Airways der unablässig steigenden Nachfrage in Indien beikommen. Bei dem Auftragswert von 8,8 Milliarden Dollar handelt es sich um den Listenpreis. In der Regel werden den Käufern teils erhebliche Preisnachlässe gewährt.