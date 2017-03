 Johnson & Johnson: Actelion-Übernahme beinahe abgeschlossen

Actelion Johnson & Johnson hält aktuell 77,2 Prozent der Aktien der Schweizer Firma. (Foto: dpa)

ZürichDer US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson biegt mit der Übernahme der Schweizer Biotechnologiefirma Actelion auf die Zielgerade ein. J&J hält nach Ablauf der Angebotsfrist 77,2 Prozent der Actelion-Aktien, wie der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey am Freitag mitteilte. J&J erklärte die Übernahme für zustande gekommen. Die Transaktion sei auf Kurs zu einem Abschluss im zweiten Quartal, wie es hieß.

J&J hatte Ende Januar den 30 Milliarden Dollar schweren Zukauf angekündigt. Der einvernehmliche Deal, die teuerste Transaktion in Europas Gesundheitsbranche seit 13 Jahren, war unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass J&J mindestens 67 Prozent der Actelion-Aktien erhält. Im Zuge der Übernahme wird Actelions Forschung in ein eigenständiges Unternehmen namens Idorsia ausgegliedert und an die Schweizer Börse SIX gebracht.