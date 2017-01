Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Immer neue Milliardendeals in der Branche

Actelion ist auf Medikamente zur Behandlung von lebensbedrohlichem Bluthochdruck im Lungenkreislauf (PAH) spezialisiert und hochprofitabel. Im vergangenen Jahr stand bei zwei Milliarden Franken Umsatz unter dem Strich ein Gewinn von 552 Millionen Franken. Analysten trauen den beiden neuen PAH-Arzneien Opsumit und Uptravi 2020 zusammen mehr als 4,6 Milliarden Franken Jahresumsatz zu.

Die Pharmabranche sorgte in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Milliarden-Deals für Schlagzeilen. Angetrieben vom Auslaufen vieler Patente sowie hohen Kosten für Forschung und Entwicklung schließen sich immer mehr Firmen zusammen. Anfang vergangenen Jahres schluckte der britische Pharmakonzern Shire nach monatelangem Flirten seinen US-Rivalen Baxalta für 32 Milliarden Dollar. Im April verstärkte der US-Pharmariese Abbott Laboratories mit dem 25 Milliarden Dollar schweren Kauf von St. Jude Medical sein Medizintechnik-Geschäft.

J&J greift für Actelion tief in die Tasche. In der Branche wurden in der Vergangenheit allerdings auch noch höhere Prämien gezahlt: Im vergangenen August erwarb der US-Pharmariese Pfizer den Krebsspezialisten Medivation für 14 Milliarden Dollar – mehr als das doppelt des Börsenwerts vor Bekanntwerden des Kaufinteresses.

J&J will den Zukauf mit Geld finanzieren, das außerhalb der USA liegt. Die Transaktion wird nach Angeben des US-Konzerns auf Basis des bereinigten Gewinns je Aktie sofort gewinnsteigernd sein. J&J ist in der Schweiz kein Unbekannter: 2011 übernahmen die Amerikaner für 21 Milliarden Dollar das Schweizer Orthopädieunternehmen Synthes.