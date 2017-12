Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Krebs als genetische Krankheit

Insgesamt bearbeiten Pharmafirmen nach Daten des Beratungsunternehmens EY rund 1800 potenzielle Wirkstoffe in klinischen Studien. (Foto: dpa)

In beiden Fällen handelt es sich um sogenannte Car-T-Therapien. Dabei werden Immunzellen von Patienten im Labor genetisch so umprogrammiert, dass sie anschließend gegen Tumorzellen vorgehen. Diese modifizierten Immunzellen werden zunächst im Labor vermehrt und anschließend dem Patienten zurückinjiziert. Gegen verschiedene akute Leukämien hat dieses Verfahren bisher erstaunliche Erfolge gezeigt. Die Nebenwirkungen waren zwar zum Teil heftig, sie können nach Einschätzung von Medizinern aber im Griff gehalten werden. Vas Narasimhan, der die Medikamentenentwicklung bei Novartis leitet, spricht mit Blick auf die neue Technologie von einem „lebenden Arzneimittel“.

Auch geschäftspolitisch betreten die Pharmafirmen mit diesen Therapiekonzepten Neuland. Denn die Immunzellen müssen im Prinzip für jeden Patienten individuell modifiziert werden. Eine Massenproduktion wie bei klassischen Medikamenten ist bei diesen Therapien nicht möglich. Entsprechend hoch sind bisher die Listenpreise in den USA, mit gut 370.000 Dollar für Yescarta und mehr als 470.000 für Kymriah.

Formen der Krebs-Therapie Operation Bei einer Operation wird der Tumor entfernt, häufig auch die umliegenden Lymphknoten um eine Streuung zu vermeiden. Eine Operation allein reicht meist nicht aus. Quelle: Bayerische Krebsgesellschaft

Chemotherapie Dabei kommen bestimmte Medikamente, sogenannte Zytostatika, zum Einsatz. Sie können bösartige Tumoren zerstören oder zumindest ein weiteres Wachstum verhindern. Die Medikamente greifen in den Zell-Stoffwechsel ein. Weil sie aber nicht zwischen gesunden Zellen und Tumorgewebe unterscheiden können, kommt es zu Nebenwirkungen, etwa Haarausfall, Erbrechen, Immunschwäche. Weil sich das Normalgewebe aber schneller regeneriert, wirkt die Chemotherapie auf Krebszellen stärker.

Strahlentherapie Der Tumor wird vor, nach oder anstelle einer Entfernung mit energiereicher Strahlung beschossen. Die Bestrahlung kommt nur lokal zum Einsatz und kann das Wachstum des Tumors bremsen, indem die Tumorzellen zerstört werden.

Molekularbiologische Therapie Es handelt sich um einen jungen Therapieansatz, auch "targeted therapy" (zielgerichtete Therapie) genannt. Hierunter fällt die in der US-Studie erforschte Blockierung des Ral-Proteins. Spezifische Wirkstoffe sollen zielgenau die Krebszellen angreifen.

Hormontherapie Hierbei werden Antihormone gegeben. Sie können vor allem Tumoren der Geschlechtsorgane und Brustkrebs im Wachstum stoppen oder verlangsamen.

Hyperthermie Hierunter versteht man die Überwärmung des Körpers oder einzelner Körperteile. Dies kommt beispielsweise ergänzend zu einer Strahlentherapie zum Einsatz, und kann ihre Wirkung verstärken.

Immuntherapie Hierbei wird die Immunabwehr des Körpers so aktiviert, dass sie gezielt Krebszellen angreift.

In Europa befinden sich beide Produkte noch im Zulassungsverfahren. Wie groß die Zuversicht mancher Pharmafirmen für dieses neue Konzept ist, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass der US-Biotech-Konzern Gilead noch vor der Zulassung von Yescarta rund zwölf Milliarden Dollar für die Übernahme von Kite auf den Tisch legte. Ziel der Firmen ist es, nach und nach gegen weitere Krebsarten mit diesem Konzept vorzugehen.

Ein zweiter Durchbruch wirkt weniger spektakulär, könnte sich aber ebenfalls als wichtiger Wegweiser für die Branche erweisen: So hat die US-Behörde FDA erstmals ein Krebsmedikament grundsätzlich für den Einsatz bei bestimmten Genmutationen zugelassen, unabhängig von der Art des Krebses. In diesem Fall handelt es sich um den Krebsimmunwirkstoff Keytruda, der bereits seit drei Jahren auf dem Markt ist. Er darf künftig bei allen Krebsarten eingesetzt werden, bei denen aufgrund eines Gendefekts der Mechanismus für die DNS-Reparatur nicht funktioniert, unabhängig davon, in welchem Organ die Tumore auftreten.

Mit der Entscheidung folgt die FDA einem Paradigmenwechsel, der sich in der Wissenschaft schon seit Jahren abzeichnet und auch weitgehend akzeptiert ist. Krebs wird danach vor allem als genetische Krankheit verstanden, die im Wesentlichen durch die genetischen Veränderungen in den Tumorzellen definiert wird und nicht durch den Ursprungsort der Krebserkrankung im Körper. Pharmafirmen zielen in der Produktentwicklung daher immer stärker auf spezifische genetisch bedingte Wachstumstreiber von Tumorzellen.

Experten gehen davon aus, dass Krebsmittel in Zukunft häufiger allein mit Blick auf bestimmte Genmutationen zugelassen werden. Auf eine entsprechende Strategie setzt zum Beispiel auch Bayer mit den Wirkstoffen Larotrectinib und Loxo-195, die der Konzern jüngst im Zuge einer Allianz mit dem amerikanischen Biotechunternehmen Loxo Oncology einlizenzierte. Die beiden Wirkstoffe richten sich gegen genetische Mutationen in bestimmten Signalstoffen, den sogenannten Tropomyosin-Rezeptor-Kinasen (TRK), die unter anderem für die Verbindungen zwischen Nervenzellen eine Rolle spielen.

Mutationen der TRK wirken bei bestimmten Krebspatienten als maßgeblicher Treiber für das unkontrollierte Wachstum der Tumorzellen. Loxo hat Larotrectinib in 17 Krebsarten mit Erfolg getestet und schätzt, dass bei jeweils etwa einem Prozent der Patienten die TRK-Mutationen eine entscheidende Rolle spielen. Bayer hofft, das Mittel 2019 auf den Markt zu bringen.

Auch für die Krebsimmuntherapie insgesamt ist die genetische Ausprägung der Tumorzellen letztlich entscheidender Faktor für den Erfolg oder Misserfolg einzelner Medikamente. Die neuen Krebsimmunmedikamente, die in den letzten Jahren auf den Markt kamen, zielen darauf, die Abwehrmechanismen von Tumorzellen gegen das Immunsystem lahmzulegen. Sie werden in Fachkreisen daher auch als Checkpoint-Inhibitoren bezeichnet.

Mehrere dieser Medikamente sorgten in den letzten Jahren für Furore mit unerwartet hohen Erfolgsquoten, insbesondere bei Hautkrebs. Inzwischen laufen Hunderte von weiteren Studien, die zum Teil aber auch Enttäuschungen bescherten.