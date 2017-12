Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Marktführer werden durch Patentabläufe gebremst

Wirklich gut, so zeigt sich, wirken die Checkpoint-Inhibitoren nur bei 20 bis 30 Prozent der Patienten. Ihre Wirksamkeit hängt stark davon ab, ob genügend Immunzellen in das Tumorgewebe eingewandert sind und in welchem Maße Krebszellen tatsächlich Signalmoleküle produzieren. Auch für diese Klasse von Krebsmedikamenten wird es daher immer wichtiger, die Tumorzellen zuvor auf ihre genetische Ausprägungen zu testen.

Inzwischen sind sechs solcher Checkpoint-Inhibitoren auf dem Markt, und weitere dürften 2018 folgen. „Die nächste Generation von Immun-Onkologie-Medikamenten gehört zu den Arbeitsgebieten, die im kommenden Jahr mit der größten Spannung verfolgt werden“, heißt es im Branchenausblick des britischen Analyseunternehmens Evaluate Pharma.

Krebsimmunmedikamente sind damit auch ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für die operative Entwicklung im Onkologiegeschäft. So verdanken insbesondere die US-Konzerne Merck & Co und BMS ihr derzeit starkes Wachstum im Bereich Krebsmittel vor allem dem Erfolg ihrer Krebsimmunwirkstoffe Keytruda (Merck & Co) und Opdivo (BMS). Als erfolgreiche Wachstumstreiber entpuppen sich außerdem das Brustkrebsmittel Ibrance von Pfizer und das Leukämie-Medikament Imbruvica, das von Abbvie und Johnson & Johnson vertrieben wird.

Die beiden Marktführer im Onkologiegeschäft, die Schweizer Pharmariesen Roche und Novartis, werden dagegen durch Patentabläufe bei ihren bisherigen Bestsellern gebremst. Bei Roche dürfte sich dieser Effekt in den nächsten Jahren sogar noch verstärken, denn es werden nach und nach die Patente auf die drei Topprodukte des Konzerns, die Krebsmittel Rituxan, Herceptin und Avastin, auslaufen. Allerdings hat der Konzern gute Chancen, einen Teil davon mit Neuentwicklungen zu kompensieren, darunter auch ein eigenes Krebsimmunmittel. Der Wirkstoff Tecentriq zeigte jüngst positive Daten in einer größeren Studie gegen Lungenkrebs und dürfte damit gute Chancen haben, ebenfalls eine führende Rolle auf dem Feld zu spielen.

Etwas weiter zurück liegen die deutschen Pharmakonzerne Bayer, Boehringer und Merck. Die Darmstädter Merck-Gruppe, die mit dem US-Konzern Merck & Co. keine Verbindung hat, erhielt im Frühjahr 2017 erste Zulassungen für ihren Krebsimmunwirkstoff Bavencio für den Einsatz gegen eine seltene Form von Hautkrebs und gegen Blasenkrebs. Bei Magenkrebs dagegen zeigte das Mittel keine Vorteile gegenüber etablierten Chemotherapien. Insgesamt dürfte es für Merck und ihren Partner Pfizer schwer werden, das Mittel gegenüber der starken Konkurrenz durchzusetzen.

Bayer und Boehringer liegen mit ihren Arbeiten an Krebsimmuntherapien noch weiter zurück. Immerhin konnte Bayer 2017 mit der US-Genehmigung für seinen neuen Wirkstoff Aliqopa gegen Lymphome ebenfalls einen Zulassungserfolg im Krebsbereich feiern. Zudem könnte mit Larotrectinib in näherer Zukunft eine weitere Zulassung für Bayer erfolgen. Insgesamt dürfte es aber auch dem Leverkusener Konzern nicht leichtfallen, unter die Top-10-Anbieter im Onkologiegeschäft aufzurücken.