 Karl-Thomas Neumann: Opel-Chef hält Zusammenschluss mit Peugeot für sinnvoll

Karl-Thomas Neumann Der Opel-Chef hat sein Schweigen zur geplanten Fusion beendet. (Foto: dpa)

RüsselsheimOpel-Chef Karl-Thomas Neumann lehnt einen möglichen Verkauf des Rüsselsheimer Autobauers an Peugeot nicht rundweg ab. „Ein Zusammengehen mit PSA ist prinzipiell sinnvoll“, schrieb Neumann am Freitag in einer Kurznachricht auf Twitter. „Wir setzen alles daran, die Zukunft von Opel nachhaltig erfolgreich zu gestalten.“ Bislang hatte sich der Opel-Chef nicht zu dem Vorhaben geäußert.

Nach Informationen des Handelsblatts war Opel-Vorstandschef Karl-Thomas Neumann ursprünglich nicht in die Verhandlungen zwischen General Motors und der Peugeot/Citroën-Mutter PSA über einen Zusammenschluss der Unternehmen eingeweiht, die seit dieser Woche öffentlich bekannt sind. Dabei liefen die Verhandlungen bereits seit Frühjahr 2016. Neumanns Vorstandskollegen sollen sogar erst am Dienstagmorgen davon erfahren haben.

Die Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptstandort arbeiten 15.040 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 4000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten.

Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2140 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten.

Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1850 Menschen.

Polen Im polnischen Gliwice sind knapp 3270 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 410 Beschäftigte Motoren her.

Spanien In Figueruelas bei Saragossa laufen Corsa, der SUV Mokka und bald auch der Stadt-SUV Crossland X vom Band. Der Standort hat 5080 Arbeitsplätze.

Großbritannien Im Werk Ellesmere Port arbeiten 1830 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert. Der Standort Luton nördlich von London hat 1530 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro.

Österreich Im Werk Aspern nahe Wien arbeiten 1390 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt.

Ungarn Motoren und Komponenten produziert auch die Fabrik in Szentgotthard mit 1210 Arbeitnehmern.

Italien In Turin gibt es noch ein Zentrum zur Entwicklung von Dieselmotoren mit 700 Mitarbeitern.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einer Übernahme von Opel durch Peugeot die Sicherung der deutschen Standorte und Arbeitsplätze Vorrang. „Die Gespräche sind im Gange“, sagte sie am Freitag am Rande eines Besuchs des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau in Berlin.

Die Bundesregierung habe mit Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig einen Koordinator für das Thema bestellt. „Und wir werden alles, was wir politisch tun können, dafür tun, dass die Arbeitsplätze und die Standorte in Deutschland gesichert sind.“ Ansonsten müsse man die weiteren Gespräche zwischen den Beteiligten abwarten.

GM will seine europäische Tochter Opel und deren britischen Schwester Vauxhall trennen und beide Marken an die Franzosen abtreten. Die Marke Opel soll aber auch nach einem Verkauf eigenständig bleiben – und Karl-Thomas Neumann im Amt bleiben.