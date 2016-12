Expansion in Afrika möglich

VW-Markenchef Herbert Diess Volkswagen-Markenchef Herbert Diess startet einen neuen Versuch zur Expansion in Afrika. (Foto: dpa)

Sollte sich die Polo-Produktion in Kenia erfolgreich entwickeln, hat Volkswagen Pläne für einen weiteren Ausbau in der Schublade. Möglich wäre dort auch die Produktion weiterer Modelle, wie etwa des Passats und des SUV Tiguan, wie ein Sprecher der kenianischen Regierung in Nairobi bestätigte. Volkswagen errichtet in Kenia zudem ein Trainingscenter, um die Mitarbeiter vor Ort für deutsche Produktionstechnik auszubilden.

Nicht ganz so weit wie in Kenia ist die Marke Volkswagen in Ruanda, dem Kleinstaat in Zentralafrika. VW-Markenchef Herbert Diess reist noch am Mittwoch von Kenia aus in die ruandische Hauptstadt Kigali weiter. Volkswagens wird dort mit Regierungsvertretern ein sogenanntes „Memorandum of Understanding“ unterzeichnen. Ähnlich wie in Kenia soll auch in Ruanda eine erste kleinere Fertigung von Volkswagen entstehen. Ebenfalls wie in Kenia übernimmt den Aufbau dieser Produktion die südafrikanische Tochter des Wolfsburger Konzerns.

Volkswagen ist in Afrika bislang nur in Südafrika mit größeren Werken vertreten. Außerdem gibt es in Nigeria eine weitere kleinere Fertigung. Mit den Projekten in Kenia und in Ruanda nimmt der Konzern einen neuen Anlauf in Afrika. VW verspricht sich davon neue dauerhafte Wachstumschancen.

Auch in Afrika steigt die Nachfrage nach Autos. Bei wachsenden Bevölkerungszahlen entsteht eine Mittelschicht, die sich den Kauf eines Fahrzeugs leisten kann. „Wir bringen den erfolgreichen Polo Vivo aus Südafrika nach Kenia, um das enorme Wachstumspotenzial des afrikanischen Automobilmarktes zu nutzen und an dessen positiver Entwicklung teilzuhaben“, sagte VW-Südafrika-Chef Thomas Schäfer bei der Unterzeichnung der Verträge für Kenia. Mit diesem Schritt stärke VW die Stellung der Marke in Afrika. Außerdem mache das Unternehmen einen wichtigen Schritt, „um unser Engagement in dieser Region auszubauen".