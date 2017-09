Gilead Der Pharmakonzern will Kite Pharma übernehmen. (Foto: AP)

FrankfurtDie geplante Übernahme von Kite Pharma durch Gilead lockt weiter Anleger in die Medigene-Aktien. Die Titel legten am Montag 8,2 Prozent auf 13,90 Euro zu und näherten sich damit dem Jahreshoch von 15,24 Euro, das sie im Januar markiert hatten. In den vergangenen fünf Handelstagen haben Medigene über 40 Prozent an Wert gewonnen. Die auf Krebstherapien spezialisierte Branche sei durch Gileads milliardenschwere Übernahmepläne in Bewegung gekommen, erklärten Börsianer zuletzt.

Die Analysten von Independent Research versahen unterdessen ihre „Halten“-Empfehlung mit einem auf 13 von zuvor zehn Euro erhöhten Kursziel. „Auch wenn Medigene sich bei der Entwicklung noch in einer vergleichsweise frühen Phase befindet, ist das große Potenzial der Technologie nun deutlicher in den Fokus der Investoren gerückt“, erläuterten die Experten. Sie warnten allerdings vor einer hohen Schwankungsanfälligkeit der Aktien.