Kleinwagen E.Go Life Das Modell hat auch optisch im Entwicklungsprozess Fortschritte gemacht. Das soll vor allem Pendler und Zweitwagenkäufer überzeugen. (Foto: Streetscooter)

DüsseldorfDass es so schnell gehen würde, hätte wohl auch in Aachen niemand gedacht. Die Deutsche Post will in den kommenden Jahren in Eigenregie die Produktion des elektrischen Lieferwagens Streetscooter hochfahren – ein zweites und sogar ein drittes Werk sind schon in Planung.

Innerhalb weniger Jahre könnte das Modell damit eine Nische besetzen, die von der Industrie bislang nicht als lukrativ genug angesehen wurde. Die Idee für den Streetscooter kommt nicht aus den hochrangig besetzten Entwicklungsabteilungen der der Autoindustrie, sondern aus einer kleinen Ideenschmiede der RWTH Aachen.

Geboren wurde sie im Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der technischen Elite-Universität, aus der auch etliche Konzerne ihr Personal rekrutieren, unter der Leitung von Professor Günther Schuh. Er ist der Gründer der Streetscooter GmbH, die er mittlerweile an die Deutsche Post verkauft hat.

Doch mit seinen jungen Entwicklern plant der Professor bereits den nächsten Coup. Im kommenden Jahr will das junge Entwicklungsteam der RWTH mit dem E.Go Life einen elektrischen Kleinwagen auf den Markt bringen. Ein Einstiegsmodell, das beweisen soll, dass elektrische Antriebe auch preislich mit dem Verbrenner konkurrieren können. Im Einstieg soll es 15.900 Euro kosten, mit staatlicher Prämie ist das Modell sogar schon für 11.900 Euro zu haben.

Schuh und seine Entwickler gehen dabei einen Weg, der deutlich anders aussieht als in der Industrie. Während die Konzerne sich bei der Entwicklung ihrer Elektromodelle ein Wettrennen um die höchste Reichweite liefern, feilen die Aachener vor allem an der Effizienz in Produktion und Entwicklung, um das Auto zu einem möglichst niedrigen Preis anbieten zu können.

Professor Schuh setzt dabei einmal mehr auf die Nische. Mit 140 Kilometern Reichweite und einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern ist der E.Go nichts für die Autobahn. Doch das soll er auch gar nicht sein. „Wir entwickeln Autos für den emissionsfreien Stadtverkehr – mit weniger Reichweite, aber trotzdem hohem Fahrspaß“, sagt Professor Schuh. In 4,9 Sekunden sprintet der elektrische Kleinwagen auf 50 Stundenkilometer – und lässt damit manchen Porsche an der Ampel stehen.