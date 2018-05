Kraftwerkssparte Siemens schickt Tausende Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Wegen anhaltender Probleme in der Kraftwerkssparte werden nach Pfingsten zahlreiche Mitarbeiter von Siemens Zuhause bleiben müssen.

Der Industriekonzern verhängt für die Woche nach Pfingsten Zwangsurlaub. (Foto: AFP) Siemens

Düsseldorf, MünchenTausende seiner Mitarbeiter werden nach Pfingsten von Siemens in eine Art Zwangsurlaub geschickt. Die Ankündigung erreichte die Angestellten in einem betriebsinternen Rundschreiben Ende April. Darin verkündete die Kraftwerkssparte des Konzerns, Division Power and Gas (PG), dass es im Mai zu „zeitlich befristeten Betriebsschließungen“ kommen soll.

Es ist nur ein Teil einer ganzen Reihe von Sparmaßnahmen, die die Kosten der gebeutelten Sparte senken sollen. Laut Industriekreisen stand die Energiedivision in den vergangenen Monaten massiv unter Druck. Geld verdient der Konzern im Kraftwerksgeschäft vor allem noch mit dem Service – das Neugeschäft soll teilweise sogar defizitär sein.

Im ersten Geschäftsquartal 2017/18 hatte sich der Gewinn in der Sparte bereits fast halbiert. Für das zweite Quartal sagen professionelle Beobachter einen Rückgang um 62 Prozent und einen Umsatzeinbruch um fast einem Viertel voraus.

An diesem Mittwoch legt Siemens aktuelle Zahlen vor. Am Markt für große Gasturbinen gibt es bei allen Anbietern massive Überkapazitäten. Bei den wenigen Aufträgen, die vergeben werden, ist der Preisdruck entsprechend groß. „Da kommt man mit dem Sparen gar nicht hinterher“, hieß es in Industriekreisen.

Das Münchner Unternehmen hatte angekündigt, vor allem in der Energiesparte weltweit 6900 Stellen zu streichen, etwa die Hälfte davon in Deutschland. Erstmals seit Jahren drohen dabei betriebsbedingte Kündigungen.

Derzeit laufen die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über die Details. Betriebsräte und Gewerkschaft wollen unter anderem die Schließung der Werke Leipzig und Görlitz verhindern. Laut Verhandlungskreisen zeichnen sich erste Ansätze für eine Gesamtlösung ab, bis zum Sommer könnte es eine Einigung geben.

Welche Standorte von der zeitlich befristeten Schließung betroffen sind, konnte das Unternehmen am Montag noch nicht sagen. Die Gespräche mit Gewerkschaften und Betriebsräten für die einzelnen Niederlassungen laufen noch, sagte ein Sprecher des Unternehmens dem Handelsblatt auf Anfrage. Man wolle aber so viele Standorte wie möglich drei bis vier Tage, oder auch eine ganze Woche stilllegen. Der Münchner Industriekonzern beschäftigt in der Sparte ungefähr 30.000 Mitarbeiter.

Auch bei Reisekosten, Sponsoring, Messen und Investitionen soll gespart werden. Das Schreiben an die Belegschaft sollte bei allen noch einmal das Bewusstsein dafür schärfen, dass „wir den Gürtel enger schnallen müssen“, erklärte der Siemens-Sprecher.

Ein Vertreter der IG-Metall wollte allerdings nicht ausschließen, dass Siemens mit einer solchen Ankündigung kurz vor einer Einigung in den Verhandlungen um den Stellenabbau demonstrieren will, wie hoch der finanzielle Druck sei und das man reagieren müsse. Zu dem Verlauf der Sondierungsgespräche wollte sich die Gewerkschaft allerdings nicht äußern.