 Krebstherapie: Konkurrenz holt Pharmariesen Roche ein

Roche Für den Schweizer Pharmahersteller brechen ungemütlichere Zeiten an. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

ZürichDem Schweizer Roche-Konzern steht wohl eine mehrjährige Durststrecke bevor. In der Paradedisziplin Krebstherapie, in der in den letzten Jahren kein Weg an dem Arzneimittelhersteller aus Basel vorbeiführte, zeichnen sich empfindliche Umsatzeinbußen durch günstigere Nachahmerversionen ab: Für die biotechnologisch hergestellten Medikamente MabThera, Herceptin und Avastin stehen sogenannte Biosimilars in den Startblöcken.

Und Experten sind skeptisch, ob Roche diese Lücke mit neuen Medikamenten und verbesserten Darreichungsformen oder Kombinationstherapien schließen kann. Denn die drei Arzneien stehen für rund 21 Milliarden Franken (18 Milliarden Euro) Verkaufserlöse oder gut 40 Prozent des Konzernumsatzes.

Die Konkurrenz jedenfalls bringt sich in Position. Mitte September wurde in Europa das Medikament Ontruzant der südkoreanischen Firma Samsung Bioepis zur Zulassung empfohlen – das erste Biosimilar für das Brustkrebsmittel Hercepin in Europa. Geprüft wird zudem die Marktfreigabe von Nachahmerversionen von Mylan und Partner Biocon sowie Celltrion. Das Blutkrebsmittel MabTheara hat in Europa bereits Konkurrenz durch Biosimilars von Celltrion und Novartis bekommen. Für beide Roche-Arzneien ist der Patentschutz in Europa schon länger abgelaufen, das gegen verschiedene Tumore eingesetzte Avastin verliert das Recht auf Exklusivität im kommenden Jahr. In den USA endet der Patentschutz für die drei Medikamente in den Jahren 2018 beziehungsweise 2019 – und Biosimilars stehen bereit.

Mit mehreren Anbietern von Nachahmerversionen könnten die Preise der Medikamente um mehr als 50 Prozent einbrechen, warnt Fondsmanager Rudi Van den Eynde vom Vermögensverwalter Candriam, der in Roche-Titel investiert hat. Zusammen mit den Marktanteilsverlusten drohen dem Konzern herbe Umsatzeinbußen. „Ich verliere das Vertrauen, dass sie sich den Weg herauskämpfen können“, sagte Van den Eynde. „Ich denke, schlussendlich wird ihre Pipeline nicht genügen, um vollständig auszugleichen was hier passiert.“

Die Experten der Ratingagentur Moody's schätzen, dass in Europa der Umsatz von Medikamenten mit Biosimilar-Konkurrenz im Schnitt um 30 Prozent pro Jahr zurückgehen wird. Vor allem in Nordeuropa seien die Preisabschläge mit bis zu 70 Prozent kräftig, wie es in einer Branchenstudie heißt.