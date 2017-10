Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Millioneneinnahmen stehen auf der Kippe

Einer Roche-Sprecherin zufolge spürt der Konzern bislang nur wenig von den MabThera-Rivalen. Herceptin-Biosimilars dürften gegen Jahresende erste Spuren hinterlassen. Roche-Chef Severin Schwan setzt darauf, dass die drohenden Einbußen mit neuen Medikamenten wettgemacht werden können. Der Konzern hat nach dem ersten Halbjahr seine Jahresprognose angehoben. Am kommenden Donnerstag will das Unternehmen Umsatzzahlen für die ersten neun Monate vorlegen.

Doch bei Roches erster Krebs-Immuntherapie Tecentriq und dem Leukämiemittel Gazyva gab es jüngst Rückschläge. Und das Medikament ACE910 zur Behandlung der Bluterkrankheit wartet zwar mit guten klinischen Resultaten auf, müsste sich nach einer Zulassung aber in einem hart umkämpften Markt behaupten.

Überwiegend positiv beurteilt wird Ocrevus zur Behandlung der Nervenerkrankung Multiple Sklerose. „Wenn man alles zusammenzählt, scheint Ocrevus ein Selbstläufer zu sein und der Rest ist gut – aber wohl nicht genug gut, um die potenziellen Einbußen von Herceptin, Avastin und MabThera restlos zu ersetzen“, sagte Candriam-Fondsmanager Van den Eynde.

Nicht genug mit der Bedrohung durch Biosimilars, stehen für die Schweizer weitere Millioneneinnahmen auf der Kippe. Denn jahrzehntelang spülten die sogenannten Cabilly-Patente, die zentral sind für die Herstellung von Antikörpern, Geld in die Kassen von Roche und des kalifornischen Gesundheitszentrums City of Hope. Auf geschätzt 800 Millionen Dollar summierten sich die Gebühren für die Technologie, die ein Team um den Forscher Shmuel Cabilly Anfang der 1980er-Jahre entwickelte, im vergangenen Jahr. Experten rechnen damit, dass im kommenden Jahr die Milliardenmarke geknackt wird – ein letzter Zuschuss für Roche, denn 2018 endet der Patentschutz.

„Es wird eine wesentliche Veränderung bei den Lizenzeinnahmen geben“, räumte eine Roche-Sprecherin ein. Lizenzgebühren steuern drei bis vier Prozent zum Umsatz der Pharmasparte bei, der im vergangenen Jahr 39 Milliarden Franken betrug.

Erschwerend für Roche kommt hinzu, dass das Unternehmen für neue Medikamente künftig selbst Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen entrichten muss: Etwa an den US-Konzern Biogen für Ocrevus. Jefferies-Analyst Jeffrey Holford geht davon aus, dass Roche wegen all dieser Faktoren bis mindestens 2020 nicht in der Lage sein wird, seine Betriebsgewinnmarge zu verbessern.