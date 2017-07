 K+S-Konkurrent: Höhere Kali-Preise schieben Gewinn von Potash an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Potash Das in der kanadischen Provinz Saskatchewan ansässige Unternehmen ist der weltweit drittgrößte Hersteller von Kali. (Foto: Reuters)

WinnipegHöhere Preise und ein gestiegener Absatz auf dem Kalimarkt haben Kanadas größtem Düngemittel-Hersteller Potash kräftig die Kasse gefüllt. Die Konzerngewinn schnellte im zweiten Quartal um 66 Prozent auf 201 Millionen Dollar in die Höhe, wie der Wettbewerber der Kasseler K+S am Donnerstag mitteilte. Potash setzte von April bis Juni 1,1 Milliarden Dollar um - ein Anstieg von 6,4 Prozent. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Börsianer. Die an der US-Börse gelistete Potash-Aktie gewann vorbörslich mehr als drei Prozent.

Das in der kanadischen Provinz Saskatchewan ansässige Unternehmen ist der weltweit drittgrößte Hersteller von Kali. Potash steigerte im zweiten Quartal seinen Kali-Absatz um 11,2 Prozent auf 2,4 Millionen Tonnen. Im Schnitt habe Potash einen Preis von 174 Dollar pro Tonne realisieren können. Vor einem Jahr lag das Preisniveau mit 154 Dollar pro Tonne deutlich niedriger. Der Kali-Markt hatte sich im vergangenen Jahr im Zuge einer gestiegenen Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen deutlich erholt. Für das laufende Jahr erhöhte Potash seine Prognose für die weltweiten Kali-Nachfrage auf 62 bis 65 Millionen Tonnen von bislang 61 bis 64 Millionen Tonnen.