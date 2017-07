Portfolio soll weiter umgebaut werden

Die Produktionsengpässe will Covestro nun mit weiteren Investitionen lösen. Laut Steilemann geht es dabei nicht um die große, neue Anlagen, sondern um Erweiterungen. Dies sei zeitlich schneller umzusetzen. Zugleich hält sich Covestro damit flexibel. Denn es ist offen, wie lange die hohe Auslastung der Anlagen bestehen bleibt.

Wettbewerber wie BASF, Wanhua aus China oder Sabics am Persischen Golf kommen nach und nach mit neuen Kapazitäten an den Markt, was für Preisdruck sorgen könnte. Das macht Steilemann nicht bange. Man berechne die Marktentwicklung sehr konservativ, erläutert er, und fühle sich deshalb mit den Prognosen sehr wohl. Ziel ist es, das Ebitda in diesem Jahr deutlich zu steigern.

Die Zukunft von Covestro sieht Steilemann in einem weiteren Umbau des Portfolios. Der Konzern hat sein Geschäft in den vergangenen Jahren nach und nach auf Produkte umgestellt, die stabiler nachgefragt werden und eine höhere Marge abwerfen. So wurde Polycarbonat vor Jahren noch hauptsächlich für die Herstellung von CD-Hüllen verkauft, was heute nur noch ein Randgeschäft ist. Der transparente Kunststoff kommt dagegen heute verstärkt in der Medizintechnik zum Einsatz.

Auf solche lukrative und widerstandsfähige Anwendungen werde sich Covestro weiter umstellen, sagte Steilemann. Auch Übernahmen stünden weiterhin auf der Agenda des Vorstands, unterstrich er. In den beiden großen Segmenten kann Covestro wegen der starken Marktposition kaum zukaufen. Im dritten Segment hingegen schon, also in der so genannten CAS-Sparte, die Inhaltsstoffe für Lacke und Kleber herstellt. Steilemann umschreibt die derzeitige Suche nach Akquisitionsmöglichkeiten so: „Wir sitzen mit geladenem Gewehr auf dem Hochsitz. Aber es hat sich noch kein Wild gezeigt.“

Covestro suche nicht allein nach neuen Materialien, sondern halte nach innovativen Technologien und Patenten Ausschau, erläutert Steilemann. Übernahmen bis zu einer Größenordnung von einer Milliarde Euro seien für den Konzern durchaus machbar.

Wenn Steilemann im kommenden Jahr an die Covestro-Spitze rückt, könnte ihm dazu ein besonderes Geschenk gemacht werden. Der Kunststoffhersteller gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Aufstieg in den Dax. Weil sich Bayer mittelfristig von seinen Anteilen an Covestro trennen wird, würde der Aktien-Streubesitz steigen – eine der wesentlichen Voraussetzung für die Aufnahme in Deutschlands höchster Börsenliga.