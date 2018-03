Kunststoffe Evonik plant Millionen-Investment in Deutschland

Der Spezialchemiekonzern Evonik investiert 400 Millionen Euro in Polyamid-Anlagen. Der Kunststoff wird im boomenden 3D-Druck benötigt.

Evonik will stärker in Deutschland investieren. (Foto: dpa) Chemiekonzern auf Wachstumskurs

DüsseldorfDie ganz persönlich zugeschnittene Brille gibt es mittlerweile bei viel Optikern – dem 3D-Druck sei Dank. In der Werkstatt hinterm Verkaufsraum fertigen die Handwerker individuelle Gestelle an. Zum Einsatz kommt in den 3D-Druckern Polyamid-Pulver, ein ultraleichter und dennoch stabiler Kunststoff. In Pulverform wird er in den Mini-Maschinen Schicht für Schicht aufgetragen und mit einem Laser verschmolzen.

Für Chemiefirmen ist der in vielen Branchen einsetzende Boom des 3D-Drucks ein gutes Geschäft. Nur vier Hersteller teilen sich den Markt für Polyamid 12 auf. Nun prescht der weltgrößte Hersteller voran: Die Essener Evonik plant den Neubau einer komplette Polyamid-Produktion am Standort Marl im nördlichen Ruhrgebiet. Rund 400 Millionen Euro kostet das Projekt – es ist die größte Einzelinvestition, die Evonik bisher in Deutschland getätigt hat.

Die Erwartungen im Management des Chemiekonzerns sind groß: Die neue Anlage soll Evonik auf Dauer einen dreistelligen Millionenbetrag an freien Mitteln (Cashflow) in die Kasse bringen. Um rund 50 Prozent wir die bestehende Kapazität erhöht. 2021 soll die Anlage in Betrieb gehen und binnen fünf Jahren ausgelastet sein.

Wieviel Umsatz Evonik bisher schon mit Polyamid macht, will der Konzern nicht genau beziffern. Es steht aber für den Großteil des Geschäftsgebietes High Performance Polymers, das zuletzt einen Umsatz von rund einer halben Milliarde Euro machte. Es gehört zum Evonik-Segment Resource Efficiency.

Diese größte und wachstumsstärkste Konzernsparte setzt auf hochmargige Spezialchemie für Industriekunden. Sie soll einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Evonik seine Gewinnspanne dauerhaft auf mehr als 18 Prozent heben kann. Die Investition in Marl sieht Evonik dazu als wichtigen Schritt.

Der Einsatz von Polyamid im industriellen 3D-Druck wächst schnell, ist aber nicht die einzige Anwendung. Der Kunststoff wird als Ersatz für Stahl im Automobil- und Leichtbau sowie für Öl- und Gasleistungen und in der Medizintechnik gebraucht. Der gesamte Markt wächst mit fünf bis sechs Prozent pro Jahr.

Um die neue Polyamid-Produktionsanlage von Evonik hatten auch die USA und vor allem Singapur gebuhlt. Allerdings habe sich der größte deutsche Konzernstandort Marl als am besten geeignet herausgestellt, heißt es bei Evonik.

Die größten Chemiekonzerne der Welt Platz 10 PPG Industries (USA)

Mit 15,33 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz landet das US-Unternehmen mit Firmensitz in Pittsburgh (Pennsylvania) auf dem zehnten Platz der umsatzstärksten Chemieunternehmen weltweit.

Zu den Produktbereichen gehören Kunstglasprodukte, Kunstharze und Beschichtungswerkstoffe für Raumfahrt, Architektur und Industrie. Quelle: Unternehmensangaben, Statista 2017 / Gesamtjahr 2016, jeweils letzte verfügbare Angaben Platz 9 Linde (Deutschland)

Der deutsche Technologiekonzern mit dem Kerngeschäft um Gase und Prozess-Anlagen hat im letzten Jahr 17,83 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und erreicht so den neunten Platz im Unternehmensranking. Platz 8 Air Liquide (Frankreich)

Auf Platz acht des aktuellen Rankings landet das führende, französische Unternehmen bei Gasen für Industrie, Medizin und Umweltschutz. 19,08 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz in 2016 machen dies möglich. Mit Linde und Praxair zählt Air Liquide zu den drei größten Industriegasherstellern der Welt. Platz 7 Henkel (Deutschland)

Der Düsseldorfer Konzern gliedert sich in drei Unternehmensbereiche: Wasch-/Reinigungsmitte, Schönheitspflege und die Klebstoffe und fuhr 2016 einen Jahresumsatz von 19,69 Milliarden US-Dollar ein. In naher Zukunft möchte der Siebtplatzierte sowohl die US-Firma Darex Packaging Technologies für mehr als 1,05 Milliarden US-Dollar übernehmen als auch den mexikanischen Anbieter von Friseurprodukten Nattura Laboratorios aufkaufen. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern will so vor allem das eigene Friseurgeschäft in Mexiko und den USA ausbauen. Platz 6 DuPont (USA)

24,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und Platz sechs für den Konzern für Chemie, Materialien und Energie. Im Dezember 2015 gaben DuPont und der Konkurrent Dow Chemical bekannt, dass sie fusionieren wollen. Danach soll das Gemeinschaftsunternehmen in drei börsennotierte Unternehmen für Agrarchemikalien, Spezialchemikalien und Kunststoffe aufgespalten werden. Platz 5 Lyondell Basell (USA)

Im Mittelfeld des Rankings und mit 29,18 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz landet Lyondell Basell. Der weltweit größte Produzent von Polyolefinen und Katalysatoren betreibt zudem Erdölraffinerien und produziert Treibstoffzusätze wie MTBE. Platz 4 Saudi Basic Industries (Saudi-Arabien)

Unverändert auf dem vierten Platz befindet sich der saudi-arabischer Chemie- und Metall-Konzern Saudi Basic Industries. Mit 39,5 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz reichte es für Metallkonzern nicht für den Sprung unter die Top-3-Chemiekonzerne. Neben Grundchemikalien wie Methanol und Ethanol stellt das Unternehmen aus dem Nahen Osten auch Düngemittel her. Platz 3 Dow Chemical (USA)

Mit 48,16 Milliarden US-Dollar Umsatz fiel der zukünftige Fusionspartner von DuPont um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr. Die Hauptgeschäftsbereiche des US-Unternehmens aus Midland (Michigan) erstrecken sich auf die Kunststoffherstellung, Vorprodukte für die Wasseraufbereitung, Klebstoffe, Insektiziden, Saatgut und die Herstellung von Grundstoffen wie Chlor und Natronlauge. Platz 2 Bayer (Deutschland)

Der zweitplatzierte deutsche Konzern (49,2 Milliarden US-Dollar Umsatz 2016) mit Schwerpunkt auf der chemischen und pharmazeutische Industrie plant eine Megafusion mit Monsanto. Damit möchte das Unternehmen seine Agrarchemie-Sparte um genverändertes Saatgut erweitern. Um diese umstrittene Fusion unter Dach und Fach zu bringen, sollen Bayer und Monsanto bereit sein, Firmenteile für 2,5 Milliarden Dollar zu verkaufen. Platz 1 BASF (Deutschland)

Unveränderter Spitzenreiter mit 60,54 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz: BASF. Der nach Umsatz und Marktkapitalisierung weltweit größte Konzern, mit Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, wird sich angesichts der Megafusionen in der Branche künftig neu positionieren müssen. Dabei würde aber, laut Unternehmensführung, mehr Wert auf die Wettbewerbsfähigkeit der bestehenden Geschäftsfelder, als an Größe an sich gelegt werden.

Hier kann der Konzern auf die Expertise der Polyamid-Fachkräfte aufbauen, zudem ist die Rohstoffversorgung durch den nah gelegenen Cracker in Gelsenkirchen günstiger als im Ausland. Rund 150 Arbeitsplätze sollen entstehen.