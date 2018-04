Kunststoffhersteller Covestro-Chef Thomas übergibt vorzeitig seinen Posten

Dax-Aufsteiger Covestro bestätigt seine Prognose für das laufende Jahr. Der Wechsel an der Konzernspitze wird dagegen vorgezogen.

Markus Steilemann (links), designierter Vorstandsvorsitzender von Covestro, begrüßt den Vorstandsvorsitzenden Patrick Thomas. (Foto: dpa) Covestro Hauptversammlung

LeverkusenDer Kunststoffhersteller Covestro hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt. „Wir hatten einen sehr ermutigenden Start in das Jahr“, sagte Vorstandschef Patrick Thomas am Freitag auf der Hauptversammlung in Bonn. Für das erste Quartal geht er unverändert von einer deutlichen Ergebnissteigerung aus.

Im Gesamtjahr rechnet Covestro weiter mit einem Betriebsergebnis (Ebitda) auf Vorjahresniveau. „Das berücksichtigt nach unserer Einschätzung sowohl die Wachstumschancen als auch das Risiko eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks, der sich aus dem Anlauf neuer Kapazitäten unserer Wettbewerber ergeben könnte.“

Im vergangenen Jahr hatte Covestro soviel verdient wie noch nie und sein Ergebnis um 70 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gesteigert. Dabei profitierte das Unternehmen auch von Produktionsausfällen bei der Konkurrenz. Für Thomas ist es die letzte Hauptversammlung. Denn der geplante Wechsel auf dem Chefposten des Werkstoffherstellers Covestro wird vorgezogen.

Patrick Thomas wird seinen Platz nun schon zum 1. Juni dieses Jahres an seinen Nachfolger Markus Steilemann übergeben. Das habe der Aufsichtsrat auf einer Sitzung vor der Hauptversammlung des Unternehmens am Freitag entschieden, wie ein Sprecher mitteilte.

Die ursprüngliche Vertragslaufzeit von Thomas hätte Ende September geendet. „Wir haben größten Respekt für die ausgezeichnete Arbeit von Patrick Thomas“, teilte Aufsichtsratsvorsitzender Richard Pott mit. Thomas habe „einen unschätzbaren Beitrag zur beeindruckenden Erfolgsgeschichte“ des Unternehmens geleistet. Die ehemalige Bayertochter war 2015 an die Börse gebracht worden und hatte im März den Aufstieg in den Dax geschafft.