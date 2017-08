 Kymriah: US-Behörde gibt grünes Licht für Novartis-Gentherapie

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Novartis Der Schweizer Pharmakonzern vertreibt in den USA künftig ein neues Mittel gegen Blutkrebs. (Foto: Reuters)

Silver SpringDie US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Blutkrebs-Medikament Kymriah des Pharmakonzerns Novartis zugelassen. Dies sei die erste Genehmigung einer Gentherapie in den USA, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Kymriah werde zugelassen für Patienten über 25 Jahren, die unter einer bestimmten Form von Leukämie (ALL) litten und bei denen eine Chemotherapie nicht gewirkt habe. Kymriah gehört zur Klasse von Medikamenten der CAR-T-Therapien, die die körpereigenen Immunzellen nutzen, um bösartige Zellen zu erkennen und anzugreifen.

Novartis konkurriert in diesem aufstrebenden lukrativen Bereich mit Kite Pharma, Juno Therapeutics und Bluebird Bio.