Liberale Wirtschaftspolitik China öffnet Autobranche komplett – große Chancen für VW und Tesla

China macht einen Industriezweig für ausländische Konzerne attraktiver. Erst fallen Schranken für Elektroautos, dann für Lkw und 2022 für Pkw.

PekingAusländische Autokonzerne sind in China bald nicht mehr zwingend auf einheimische Partner angewiesen. Im Geschäft mit Elektroautos und Spezialfahrzeugen solle die Grenze für ausländische Beteiligungen im Jahr 2018 wegfallen. Im Geschäft bei Nutzfahrzeugen werden die Beschränkungen im Jahr 2020 und bei Pkws im Jahr 2022 aufgehoben, teilte die staatliche Kommission für nationale Entwicklung und Reformen am Dienstag in Peking mit.

Bisher dürfen ausländische Autobauer in dem Land nur aktiv sein, wenn sie dafür Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Firmen gründen. An diesen dürfen sie nicht mehr als die Hälfte der Anteile halten.

Größte Profiteure der Neuregelung wären Autobauer wie Daimler und Volkswagen. Ersterer teilte mit, dass sie „zufrieden“ mit ihren Partnerschaften seien und die regulatorischen Entwicklungen beobachten. VW zeigte sich von der Nachricht erfreut und sagte: „Wir werden genau analysieren, ob sich dadurch auch neue Optionen für den Volkswagen Konzern und seine Marken ergeben. Die bestehenden Partnerschaften werden davon nicht betroffen sein.“

Die Pläne seien ein wichtiger Schritt für offenere Märkte, erklärt auch der Präsident des Branchenverbands VDA, Bernhard Mattes, am Dienstag. „China ist für die deutschen Hersteller und Zulieferer nicht nur Exportmarkt, sondern vor allem auch ein wichtiger Produktionsstandort. Verbesserungen bei den Investitionsbedingungen stärken unsere Zusammenarbeit“, sagte der VDA-Chef.

Als eine der ersten Unternehmen könnte allerdings der Elektroauto-Hersteller Tesla profitieren, der in den letzten Monaten versucht hatte, in Schanghai eine eigene Fabrik ohne Fremdbeteiligung aufzuziehen. Tesla-Chef Elon Musk hatte noch im März beklagt, dass die chinesischen Auto-Gesetze ein „unfaires Umfeld“ schafften.

Die chinesischen Autobauer dagegen dürften stärker unter Druck geraten. Cui Dongshu, der Generalsekretär der Vereinigung chinesischer Personenwagenhersteller, sagte dem Handelsblatt, dass er von der Nachricht „überrascht“ sei. „Die Aufhebung der Beschränkungen kommt zu früh. Noch befinden sich unsere Autobauer in einer entscheidenden Phase und brauchen mehr Protektion.“ Staatliche Hersteller wie FAW, mit dem VW ein Joint Venture betreibt, aber auch private Autobauer wie BYD, die mit Daimler kooperieren, hätten vom geschützten Umfeld und von ausländischem Kapital und Know-how profitieren können.

Erst letzte Woche Dienstag hatte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei der Aufzählung künftiger Maßnahmen zur Öffnung des chinesischen Marktes angekündigt, dass man die Beteiligungsgrenze für ausländische Autobauer „lieber früher als später“ aufheben wolle.

Autoaktien legen zu

Aktien der Autobauer reagierten am Dienstag deutlich positiv auf die Nachricht. So macht die VW-Kernmarke etwa die Hälfte ihres Absatzes in China. Der weltgrößte Automarkt ist auch extrem wichtig für die Premium-Hersteller Mercedes, Audi und BMW.

Volkswagen-Aktien gaben am Vormittag ihre Verluste ab und notierten gut 1 Prozent im Plus. Die Papiere von Daimler und BMW stiegen um knapp 0,5 Prozent.

Gerade die Deutschen sind seit Jahrzehnten mit ihren Joint Ventures in China vertreten. Volkswagen kooperiert seit 1988 mit der Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) und seit 1991 mit der First Automotive Works (FAW), um Komponenten und Modelle für den größten Automarkt der Welt zu bauen. Bei Elektroautos und leichten Nutzfahrzeugen arbeiten die Wolfsburger mit Anhui Jianghuai Automobile (JAC) zusammen.

Daimler hat mit BYD und BAIC nicht nur zwei chinesische Joint-Venture-Partner, sondern mit Geely-Eigner Li Shufu auch einen chinesischen Großaktionär. „Wir müssen aktiv die Möglichkeit umfangreicher Allianzen ausloten, anstatt uns der Realität zu entziehen und den Kopf in den Sand zu stecken“, hatte Li Anfang der Woche geschrieben. Die S-Klasse für den chinesischen Markt bauen die Schwaben aber immer noch in Sindelfingen.

Diese Hersteller verkaufen die meisten Elektroautos weltweit Platz 10 Obwohl der Nissan Leaf das meistverkaufte Elektro-Auto der Welt ist, reichen die 52.000 Verkäufe im vergangenen Jahr nur für Platz 10. Dieses Jahr kommt jedoch eine neue Auflage des Leaf auf den Markt. Quelle: EV Sales Platz 9 Um über 90 Prozent hat Toyota seinen Absatz an E-Fahrzeugen im letzten Jahr gesteigert. Denn auch die halbelektrischen Plug-In-Hybride werden in der offiziellen Statistik mitgezählt, und die verkauften sich im vergangenen Jahr 54.000 Mal. Platz 8 General Motors war mit dem Chevrolet Bolt einer der ersten Hersteller mit einem Elektroauto für den Volumenmarkt. 2017 reichte der Elektroabsatz der Amerikaner für den 8. Platz im Ranking mit 54.000 verkauften Autos. Platz 7 Chinas größter Autohersteller SAIC verbuchte im letzten Jahr einen guten Absatz von 56.000 Elektroautos – und ist damit im Heimatland keinesfalls der größte Hersteller von Elektroautos. Zuletzt kündigte Infineon an, ein Joint Venture mit den Chinesen einzugehen. Platz 6 Auf Daimler-Aktionär Geely profitiert vom Elektroboom in China: 2017 verkaufte der Konzern 67.000 Elektroautos, unter anderem unter der neuen Marke Lynk&Co. Ob auch Daimler von der Elektrokompetenz der Chinesen profitieren kann? Platz 5 Volkswagen sichert sich den fünften Platz im Ranking. 70.000 E-Autos verkauften die Wolfsburger letztes Jahr. Dabei bieten die Wolfsburger bislang nur den Elektro Golf und den e-Up, sowie einige Plug-in-Hybride an. Die große Elektrowelle aus Wolfsburg rollt erst an. Platz 4 Elektro-Pionier Elon Musk landet mit Tesla nicht mal auf dem Treppchen. 101.000 Elektroautos verkaufte er im letzten Jahr, damit reicht es nur für Platz 4. Allerdings soll dieses Jahr die Produktion des Massenmodells Model 3 massiv hochgefahren werden. Platz 3 Bronze im Elektrovergleich geht nach München. BMW hat im letzten Jahr noch einmal kräftig zugelegt und verkaufte 102.000 Autos, vor allem, weil die halbelektrischen Plug-in-Hybriden deutlich zugelegt haben. Reine Elektroautos verkaufen die Münchener unter der Marke BMWi. Platz 2 Die Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) ist in Europa weitgehend unbekannt, aber der fünftgrößte Automobilkonzerns Chinas. Mit der Tochter BJEV verkaufen die Chinesen reine Elektrofahrzeuge und wollen auch Daimler bei der Elektro-Expansion in China helfen. 2017 konnte BAIC den Verkauf von Elektromodellen im letzten Jahr gut verdoppeln, auf 104.000 Fahrzeuge. Platz 1 Mit einem leichten Wachstum von 102.000 auf 114.000 verkaufte Elektroautos landet der chinesische Konzern BYD erneut auf Platz eins. Der BYDe6 ist ein Elektro-SUV, das in Asien vor allem in Taxiflotten eingesetzt wird.

Von der Streichung von Investitionsvorgaben sollen auch andere Branchen profitieren. So sollen die Grenzen im Schiffsbau und bei Flugzeugherstellern bereits im laufenden Jahr fallen, hieß es.

Zudem hatte Xi in der vergangenen Woche angekündigt, die chinesischen Einfuhrzölle in diesem Jahr zu senken. Sollten dies tatsächlich geschehen, dürften vor allem jene Automobilhersteller profitieren, die ihre Produktionsstätte bislang nicht nach China verlagert haben. Das sind vor allem Luxuswagen-Hersteller, wie die Toyota-Tochter Lexus oder die VW-Tochter Porsche, die 2017 insgesamt 71.500 Autos nach China importierten.

Dagegen haben sowohl die VW-Tochter Audi als auch die Luxus-Marke von General Motors, Cadillac, eigene Fabriken in China. Sie dürften nicht ganz so stark von den Zollsenkungen profitieren.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.