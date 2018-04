Lion Air Milliardenauftrag für Boeing aus Indonesien

Boeing baut sein Geschäft in Südostasien aus und erhält einen Großauftrag aus Indonesien. Die Fluggesellschaft Lion Air bestellte 50 Flugzeuge.

Die indonesische Airline gehört zu den größten Kunden des Airbus-Rivalen. (Foto: dpa) Boeing 737 von Lion Air

JakartaDer US-Flugzeugbauer Boeing hat einen milliardenschweren Auftrag aus Indonesien erhalten und weitere Bestellungen aus dem südostasiatischen Land in Aussicht. Wie die indonesische Fluggesellschaft Lion Air am Dienstag mitteilte, orderte die Airline 50 Boeing-Flugzeuge vom Typ 737 Max 10, die ohne Abzug von eingeräumten Rabatten einen Listenpreis von 6,24 Milliarden Dollar haben. Zudem sei in den kommenden Wochen ein Auftrag für Boeings Großraumflugzeug 787 geplant, hieß es weiter ohne Angabe einer Stückzahl.

Lion Air gehört zu den größten Kunden des Airbus-Rivalen. Die schnell wachsende Fluggesellschaft in Privatbesitz kündigte weiter an, noch in diesem Jahr eine neue Airline in einem südosteuropäischen Land gründen zu wollen. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.