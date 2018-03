 Lkw-Kranhersteller: Palfinger erwartet Gewinnrückgang

Der Krankhersteller Palfinger leidet unter der sinkenden Nachfrage und Investitionsrückgängen: Für 2014 erwartet das Österreicher Unternehmen niedrigere Gewinne als im Vorjahr, im September lief es besonders schlecht.

Der Österreicher Palfinger ist auf Ladekräne und Hebesysteme für Lkw, Schiffe oder Züge spezialisiert. (Foto: dpa)

WienDer österreichische Lkw-Kranhersteller Palfinger erwartet angesichts einer sinkenden Nachfrage im Heimatmarkt Europa im laufenden Jahr einen Gewinnrückgang. Das Betriebsergebnis werde 2014 voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau von 74 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Palfinger ist auf Ladekräne und Hebesysteme für Lkw, Schiffe oder Züge spezialisiert und hatte bereits im Sommer ein langsameres Wachstum für das zweite Halbjahr angekündigt. Vor allem im September hätten die Kunden deutlich weniger Krane geordert.

„Insgesamt ist im europäischen Markt keine Tendenz zu erkennen, die diese negative Entwicklung so verändert, dass bis Jahresende die sommerliche Nachfrageschwäche kompensiert wird“, erklärte die Firma. „Im Gegenteil werden Investitionsrückgänge in Europa wie auch in Südamerika beobachtet.“

In Nordamerika, Russland und Asien laufe das Geschäft aber weiterhin gut. Konkrete Zahlen zum dritten Quartal will das Unternehmen am 7. November veröffentlichen.