Lonza : Pharmazulieferer traut sich nach Übernahme mehr zu

Datum: 26.07.2017 11:49 Uhr

In den nächsten fünf Jahren will Lonza seine Rendite deutlich steigern. Nach positiven Halbjahreszahlen verkündete der Pharmazulieferer die neuen Mittelfristziele. An der Börse schießt die Aktie nach oben.