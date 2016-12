„Es ist viel zu viel Polizei abgebaut worden“

Dass der Anschlag in den Kommunikationsabteilungen aber sensibel behandelt wird, beweist Scania gleich am Dienstagmorgen. Die schwedische VW-Tochter verkündete auf Twitter: „Wir sind geschockt vom Angriff in Berlin in der vergangenen Nacht. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden.“

Die Lkw-Branche ist verunsichert. Die Sicherheitsbedenken sind beim Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik (BGL) zuletzt ohnehin gewachsen. Die Lkw-Branche werde dagegen selbst zunehmend Opfer der fehlenden Sicherheit. Überfälle auf Fahrer seien inzwischen an der Tagesordnung, Fahrzeugplanen würden während der Ruhepausen von Dieben aufgeschlitzt, ganze Kraftwagengespanne gestohlen. „Es ist viel zu viel Polizei abgebaut worden“, kritisiert Karlheinz Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL).

Doch die medial verbreitete Darstellung, dass Lkw vermehrt zum Mordwerkzeug von Terroristen werden, will der Verband nicht teilen. „Wir ziehen uns diesen Schuh nicht an“, sagt Schmidt dem Handelsblatt. „Man kann keinen Forstbesitzer beschuldigen“, kontert er, „wenn jemand mit dem Knüppel erschlagen wird.“

Der Vorwurf der Mitverantwortlichkeit wird auch von niemandem erhoben. Dennoch ist die unfreiwillige Aufmerksamkeit für die Hersteller alles andere als positiv. Zum französischen Nationalfeiertag war ein Terrorist mit einem Lkw der Marke Renault in eine Menschenmenge gefahren und hatte 84 Menschen getötet.

Doch nicht nur die Lkw-Hersteller müssen immer wieder feststellen, dass ihre Produkte für den Terror missbraucht werden. Beim Überfall auf die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo flüchteten die Täter in einem Citroën C3, der nicht nur auf den Fahndungsaufrufen gezeigt wurde.