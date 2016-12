Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Glaubwürdigkeit schützt vor Schaden

Unrühmliche Aufmerksamkeit bekamen auch die Pickup-Trucks von Toyota, die von den Terroristen des IS immer wieder als Kampffahrzeuge eingesetzt werden. Der Hilux, wie das Modell der Japaner genannt wird, gilt als robust und wendig, er ist damit für den Kampf der Islamisten besonders geeignet. Der Hersteller distanzierte sich mehrfach öffentlich – und stellte intern Nachforschungen an, wie die Fahrzeuge aus ihrer Herstellung in die Hände der Terroristen gelangen konnten.

Gerade die Glaubwürdigkeit der Marken schützt sie vor Schaden, meint Experte Roselieb. „Toyota stellt dem IS natürlich nicht freiwillig die Trucks zur Verfügung, ebenso wenig Scania den Tätern von Berlin einen Lkw.“ Dass Produkte für unlautere Zwecke missbraucht werden könnten, sei ein „normales Geschäftsrisiko“. Für problematisch hält der Krisenforscher höchstens einen fahrlässigen Umgang, beispielsweise beim Verkauf an dubiose Gruppen.

Autohersteller haben jedoch praktisch keinen Einfluss, wer mit ihren Fahrzeugen unterwegs ist. Zumindest wenn sie nicht ganze Regionen vom Vertrieb ausschließen wollen. Zumal solch ein drastischer Schritt die Marke womöglich sogar mehr belasten würde, wie Roselieb überzeugt ist – wegen Diskriminierung.