In Trümmern Der Lkw von Scania, der für das Attentat von Berlin missbraucht wurde, gehört einer polnischen Spedition. (Foto: dpa)

DüsseldorfEs dauert nur wenige Sekunden, bis der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Trümmern liegt – und sich ein ganzes Land im Schockzustand befindet. Nach dem Anschlag von Berlin gehen die Bilder von den zerstörten Buden um die Welt. Mittendrin ein Lkw, an dessen Front unter dessen gesplitterter Windschutzscheibe – unversehrt als wäre nichts geschehen – das Logo der schwedischen VW-Tochter Scania prangt.

Auch zwei Tage nach dem Anschlag sind viele Umstände und Motive der Tat noch unklar. Doch die Tatwaffe ist es nicht. Sie ist sichtbar und rückt einen Hersteller ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, der dort am liebsten gar nicht stehen würde. Es ist nicht das erste Mal, dass Terroristen einen Truck als Waffe missbrauchen. Schon beim Attentat in Nizza war ein Islamist mit einem Lkw in die feiernde Menge zum französischen Nationalfeiertag gerast.

In Berlin ist es ein Lkw der Scania R-Serie, in dessen Führerhaus der Attentäter sein Verbrechen beging. Die Scania-Lkw gelten in der Branche als verlässliche Schwergewichte. Beim Berliner Attentat hatte der Hänger Stahlträger geladen, wog 32 Tonnen. Auch deswegen war der angerichtete Schaden am Ende so groß.

Tragen Marken durch diese unfreiwillige Aufmerksamkeit ebenfalls einen Schaden davon? Nein, meint Frank Roselieb, geschäftsführender Direktor des Instituts für Krisenforschung in Kiel. „Die Auswirkungen auf die Marke sind gering bis nicht vorhanden“, meint der Experte. Denn auch die Unternehmen seien bei einem Anschlag eher Opfer als Täter. Ein Beispiel: Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA hatten die Aktien der beteiligten Fluggesellschaften zwar rapide an Wert verloren. Doch einen nachhaltigen Imageschaden trugen sie nicht davon.

Auch die Produkte selbst geraten durch einen Anschlag nicht in Verruf. Kommt es zu Anschlägen mit Schusswaffen, wird immer wieder über ein Waffenverbot diskutiert. Doch wenn alltägliche Transportmittel wie Lkw oder Flugzeuge für den Terror missbraucht werden, ist die Sache komplizierter.

Für die betroffenen Firmen sieht Roselieb daher keinen großen Handlungsbedarf. „Es ist empfehlenswert, das Thema bewusst kleinzuhalten. Die meisten Nutzer sehen gar nicht, welche Marke betroffen ist“, ist seine Beobachtung.