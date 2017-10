Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konkurrenz aus China bedroht „Made in Germany“

Kuka Der Augsburger Roboter-Hersteller befindet sich inzwischen in chinesischer Hand. (Foto: dpa)

Die konjunkturabhängige Branche, die 2016 einen Umsatz von 215 Milliarden Euro erwirtschaftete, hat in den vergangenen Jahren allerdings an Schwung verloren. Die Gesamtproduktion stagnierte mehr oder weniger fünf Jahre in Folge. Die schwächelnde Weltwirtschaft und politische Unsicherheiten belasteten die Geschäfte der rund 6400 Unternehmen mit insgesamt mehr als einer Million Beschäftigten.

International verschieben sich die Gewichte: Zwar stehen Maschinen „Made in Germany“ mit einem Anteil von zuletzt 15,4 Prozent an der Weltmaschinenausfuhr weiterhin an der Spitze. Doch die Konkurrenz aus China hat nicht nur die US-Produzenten überholt, sie rückt immer näher – 2015 lag der Anteil der Hersteller aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bei 13,3 Prozent.

Stefan Bley, Partner beim Beratungsunternehmen EY, bescheinigt Maschinen „Made in Germany“ international einen guten Ruf. „Sie sind eindeutig im Premiumbereich anzusiedeln und entsprechend teuer im Vergleich zur Konkurrenz beispielsweise aus China“, sagte er jüngst. Der hohe Preis lasse sich aber nur dann weiter am Markt durchsetzen, wenn die Unternehmen innovativ seien und technologisch vorangingen. „Umso gefährlicher ist es, wenn manche Maschinenbauer nötige Investitionen in die Digitalisierung verpassen, weil ihnen das Geld oder das Personal fehlt.“

Chancen und Risiken des deutschen Maschinenbaus Rückgrat der deutschen Wirtschaft Mit mehr als einer Million Beschäftigten gilt der Maschinen- und Anlagenbau als größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland. Doch die Zeit rasanter Zuwächse scheint für die mittelständisch geprägte Schlüsselindustrie erst einmal vorbei. Die Branche sieht sich einem Mix aus Chancen und Problemen gegenüber. Quelle: dpa

Bremseffekt China Die Schwäche wichtiger Märkte wie China bremst die extrem exportorientierten Maschinen- und Anlagenhersteller erheblich, denn das Riesenreich ist ein gewaltiger Absatzmarkt für Maschinen „Made in Germany“. Doch die Zeiten zweistelliger Wachstumsraten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sind vorbei. So rechnet der Branchenverband VDMA mit einen Ausfuhr-Rückgang um 6 Prozent auf gut 16 Milliarden Euro im Jahr 2015.

Bremseffekt Russland Die seit 2014 wirksamen Sanktionen gegen Putins Reich haben in den Bilanzen der deutschen Maschinenbauer deutliche Spuren hinterlassen. 2015 sollte der Maschinen-Export dorthin nach Schätzungen nur noch rund 5 Milliarden Euro betragen, fast 3 Milliarden Euro weniger als zwei Jahre zuvor. In der Tabelle der Exportmärkte fiel Russland von Rang 4 auf Platz 10 zurück.

Entlastung und Risiko Ölpreis (1) Der Absturz des Ölpreises senkt die Energiekosten bei der Produktion. Zugleich setzt er die Ölindustrie als Kunden der Maschinenbauer unter Druck. Die Folge: Investitionen werden verschoben. Komplizierte und daher teure Förderprojekte werden auf Eis gelegt.

Entlastung und Risiko Ölpreis (2) Das Wartungsgeschäft entwickle sich dagegen robust, sagte Siemens-Chef Joe Kaeser jüngst. Weil der Verbrauch steige, müsse mehr Öl durch Pipelines gepumpt werden, wovon Siemens mit Ersatzteilen für Pumpen und Kompressoren profitieren könne. Siemens hatte 2014 den US-Kompressorenhersteller Dresser-Rand gekauft.

Rückenwind Euro Durch den Kurs-Rückgang der Gemeinschaftswährung werden deutsche Produkte auf dem Weltmarkt tendenziell billiger. Das kann die Nachfrage ankurbeln. Insbesondere auf dem US-Markt sind deutsche Maschinen dadurch preislich im Moment sehr konkurrenzfähig. Auch im Euro-Binnenmarkt lief es zuletzt wegen des Nachholbedarfs besser.

Hoffnung Iran Das Land hat nach dem Ende der Sanktionen großen Nachholbedarf, es fehlt überall an modernen Maschinen, Anlagen und Komponenten. Daher hofft die Branche auf steigende Nachfrage aus dem traditionell eng mit der deutschen Wirtschaft verknüpften Land. Wichtig ist dabei aus Sicht der Maschinenbauer ein sicheres Finanzwesen - ohne das Risiko, für am Ende doch nicht erlaubte Geschäfte belangt zu werden, etwa von US-Behörden. Der niedrige Ölpreis limitiert zudem die Finanzen der Islamischen Republik, wo auch Konkurrenten wie Frankreich, Italien und China unterwegs sind.

Hoffnung TTIP (1) In den Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union ist dem Maschinenbau ein eigenes Kapitel vorbehalten. Der VDMA verspricht sich einen deutlich verbesserten Zugang zum US-Markt. Die Zölle für Einfuhren seien zwar prozentual eher niedrig, belaufen sich laut Verbandsschätzung für den Maschinenbau aber trotzdem auf hunderte Millionen Euro im Jahr.

Hoffnung TTIP (2) Noch wichtiger wäre den Unternehmen der Wegfall anderer Handelshemmnisse, wenn es zum Beispiel um unterschiedliche Normen für Stecker, Kabel oder Gewinde geht. Derzeit verteuere die Umrüstung und notwendige Zertifizierung in den USA die deutschen Produkte um 5 bis 20 Prozent.

Hoffnung Afrika Der afrikanische Kontinent gilt trotz aller Probleme als wachsender Exportmarkt mit Zukunft. Vor allem Länder südlich der Sahara streben nach VDMA-Einschätzung danach, Technologie für den eigenen wirtschaftlichen Fortschritt und die Etablierung einer verarbeitenden Industrie einzukaufen. Man wolle die eigenen Bodenschätze und Agrarprodukte im Land selbst verarbeiten. Allerdings ist bei den dafür notwendigen Maschinen die Konkurrenz groß: Vor allem die Chinesen haben sich große Marktanteile gesichert, aber auch Italien und die USA lagen zuletzt vor den deutschen Anbietern.

Zugleich gingen chinesische Unternehmen in Deutschland auf Einkaufstour. So schluckte beispielsweise der Mischkonzern Midea den Augsburger Roboter-Hersteller Kuka. Eine Übernahmewelle durch ausländische Investoren erwartet Brodtmann jedoch nicht. Davor schütze vor allem die mittelständische Struktur der Branche mit ihren weitgehend unbekannten Marktführern, die oft in Familienhand seien. „Diese Hidden Champions machen aus Sicht der Investoren ein zu kleinteiliges Geschäft, das passt nicht in deren Umsatz- und Renditevorstellungen.“

Brodtmann ist zuversichtlich, dass die Branche dank ihrer Spezialisierung auch in zehn Jahren insgesamt noch eine starke Position haben wird. „Deutschlands Maschinenbau fürchtet sich vor keinem Wettbewerber.“