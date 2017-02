„Es gibt eine große Unruhe im Unternehmen“

Vor der heiklen Sitzung des Präsidiums hatte Brückmann noch Unterstützung von mehreren EWE-Führungskräften bekommen. In einem offenen Brief an die Aufsichtsratsmitglieder sprachen sie ihm ihr „vollstes Zutrauen und Vertrauen“ aus. Andere blieben kritisch.

Um die vielen Fragen zu klären, hatte der Aufsichtsrat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Ein erstes Gutachten wurde am Dienstag im Präsidium diskutiert. Darin werden verschiedene Vorwürfe gegen Brückmann untersucht, wie Präsidiumsmitglied Heiner Schönecke der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Jeder bildet sich seine Meinung“, fügte er hinzu.

Auch die anderen Mitglieder des Aufsichtsrates warten auf Erklärungen. „Wir werden Fragen stellen“, sagte etwa Aufsichtsratsmitglied Immo Schlepper von der Gewerkschaft Verdi, der nach eigener Aussage erst über Medien von der umstrittenen Spende erfuhr. Der EWE-Sprecher bestätigte: „Es gibt eine große Unruhe im Unternehmen.“

Welche Vorwürfe noch gegen den EWE-Chef erhoben werden, ist bislang unklar. Dem Konzernsprecher zufolge gibt es mehrere anonyme Briefe, die in unterschiedlichem Wortlaut verschiedene vermeintliche Fehler Brückmanns anprangern. Verschickt wurden sie an ausgewählte Mitglieder des Aufsichtsrates. Beim niedersächsischen Landtagsabgeordneten Schönecke (CDU) blieb der Brief tagelang unbeachtet. „Briefe ohne Absender sind nicht die ersten, die man aufmacht“, sagte er. Erst als Schönecke von einem anderen Aufsichtsratsmitglied auf den brisanten Inhalt hingewiesen wurde, habe er den Brief geöffnet.

Nun ist der Aufsichtsrat am Zug. Es wird erwartet, dass er den Empfehlungen des Präsidiums folgt und Brückmann am 22. Februar abberuft. Viele sind zudem gespannt, wie die Oldenburger Staatsanwaltschaft entscheidet. Sie prüft derzeit, ob sie gegen Brückmann ein Ermittlungsverfahren wegen des möglichen Anfangsverdachts der Untreue einleitet.