Warum der Dezember der umsatzstärkste Monat ist

Andere Hersteller bewerben ihr Produkt ganz bewusst als Mittel gegen den Kater – in Deutschland zählen Antialc, Katerfly oder Katerschreck dazu. Diese sind jedoch eher Nischenprodukte. Auch diese Tabletten bestehen aus verschiedenen Mineralstoff-Kombinationen wie Kalium, Natrium und Vitamin C oder auch Kalzium und Magnesium.

Wie man dem Kater vorbeugen kann Fettige Grundlage Es hilft, vor dem Ausgehen fettigen Fisch zu essen – etwa Sardellen oder Lachs. Auch ein kleines Glas Olivenöl soll helfen. Dadurch wird der Alkohol langsamer und gleichmäßiger vom Körper aufgenommen.

Ausreichend Wasser trinken Der Alkohol bewirkt, dass man mehr Flüssigkeit verliert als zu sich nimmt. Deshalb zwischendurch immer wieder einen halben Liter trinken – je höher der Magnesiumgehalt, desto besser. Auch vor dem Zubettgehen hilft es, noch einmal Wasser zu trinken.

Bei einer Alkoholsorte bleiben Wer bei einer Sorte Alkohol bleibt, hat es nächsten Morgen leichter: Also Bier oder Wein, besser keine harte Sachen. Die enthalten nämlich viele Begleitstoffe, die den Kater verstärken.

Weihrauch-Tabletten Dreimal täglich vier Tabletten Weihrauch können dem Kater vorbeugen, weil das sogenannte Hirnödem nicht entsteht. Es wird verhindert, dass das Blut andickt sowie das Hirn anschwillt und dadurch Kopfschmerzen entstehen.

Für diese Hersteller sind Weihnachten und Silvester die Höhepunkte des Jahres, wie der Katerfly-Produzent Philapharma bestätigt. „Die Nachfrage nach Katerfly verdoppelt sich im Monatsvergleich im Dezember“, erklärt ein Sprecher. Ähnliches berichtet Vivere, der Hersteller von Afteralc. „Online verkaufen wir im Dezember knapp die dreifache Menge im Vergleich zu einem normalen Monat wie Mai“, erklärt ein Vivere-Sprecher.

Das Marktforschungsinstitut Insight Health kann für solche Anti-Kater-Mittel rund um Silvester allerdings keinen steigenden Absatz feststellen. Es beobachtet lediglich pro Woche ein Volumen von durchschnittlich 250 Packungen. „Die wöchentlichen Ausschläge variieren entsprechend stark nach oben und unten. Hier sticht die Silvesterwoche nicht hervor“, erklärt das Institut. Allerdings beobachtet Insight Health lediglich den Apothekenabsatz. Die Kater-Killer können aber unter anderem über Drogeriemärkte direkt beim Endkunden landen.

Der Weg zur Arbeit: Alkohol und Fahrtüchtigkeit 0 Promille „absolutes Alkoholverbot“: für Fahranfänger in der Probezeit oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres nach dem Straßenverkehrsgesetz ( StVG) Ahndung als Ordnungswidrigkeit einschließlich der Teilnahme an einem speziellen Aufbauseminar und Verlängerung der Probezeit um 2 Jahre. (Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen)

0,3 Promille „relative Fahruntüchtigkeit“, das heißt die Fahreignung ist nicht gegeben, wenn typische Ausfallerscheinungen, Fahrfehler oder konkrete Gefährdungen zu den 0,3 ‰ hinzutreten und ein Kausalzusammenhang angenommen werden muss. § 316 Strafgesetzbuch (StGB) sieht Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vor.

0,5 Promille Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat bereits 2001 die 0,5 Promille mit voller Strafbewährung in Kraft gesetzt: § 24a StVG. Ordnungswidrig handelt, wer 0,5 Promille oder mehr beim Fahren eines Kfz aufweist, ohne dass er Ausfallerscheinungen – wie bei der 0,3-Promille-Grenze – aufweisen muss.

1,1 Promille „absolute Fahruntüchtigkeit“ wird bei dieser Promillegrenze als sicher angenommen und mit Sanktionen nach § 316 StGB belegt, das heißt es liegt eine Straftat vor.

1,6 Promille „absolute Fahruntüchtigkeit“ auch beim Führen von nichtmotorisierten Fahrzeugen - in der Regel sind dies Fahrräder - im Straßenverkehr. Es kann zum Entzug der Fahrerlaubnis kommen.

Eine Auffälligkeit stellt Inside Health jedoch fest. In der Woche um Silvester steigt in den öffentlichen Apotheken der Absatz von freiverkäuflichen Analgetica. Die Schmerzmittel-Klassiker wie Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen machen die Thrombozyten beweglicher und verbessern die Feindurchblutung. Wer die Tabletten mit Mineralwasser schluckt, füllt praktischerweise auch gleich seinen Elektrolyt- und Wasserhaushalt wieder auf.

DAS Mittel gegen den Kater ist in wissenschaftliche Studien allerdings noch nicht gefunden. Dafür wurden im November 2016 auf der jährlichen Tagung der Gesellschaft für Neurowissenschaften in San Diego zwei Studien vorgestellt, die nahelegen, dass sich ein intensives Sportprogramm nach einer durchzechten Nacht positiv auf die Symptome eines Katers auswirken kann. Ob diese Erkenntnis dem durchschnittlichen Katergeschädigten an Neujahr weiterhilft, erscheint jedoch fraglich.