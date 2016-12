Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hoffnungsträger Immuntherapie

Die neue Ära in der Krebsbehandlung mit der so genannten Immuntherapie hat vor fünf Jahren der amerikanische Pharmahersteller Bristol Myers Squibb (BMS) mit seinem Mittel Yervoy gegen schwarzen Hautkrebs eingeläutet. Mittlerweile sind einige weitere Krebsimmunwirkstoffe auf dem Markt: Opdivo, ebenfalls von BMS sowie Keytruda von der amerikanischen Pharmafirma Merck & Co.

Beide Wirkstoffe sind sowohl gegen Hautkrebs und gegen fortgeschrittenen Lungenkrebs zugelassen, Erkrankungen, die sich durch besonders viele Genveränderungen (Mutationen) auszeichnen. Außerdem hat der Schweizer Konzern Roche in diesem Jahr in den USA für sein Krebsimmuntherapeutikum Tecentriq die Zulassung für den Einsatz bei Blasenkrebs und metastasierendem Lungenkrebs bekommen.

Nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmen GBI Research gibt es weltweit mittlerweile mehr als 2000 Forschungsprojekte zu Krebsimmuntherapeutika, wobei hier auch die ganz frühen Studienphasen eingerechnet sind. Der Markt für solche Therapien könnte nach Einschätzung des Londoner Instituts bis 2022 auf weit mehr als 70 Milliarden Dollar wachsen. Dabei verdrängen die Immuntherapeutika etablierte Mittel nicht zwangsläufig, sondern werden ergänzend zu etablierten Therapien eingesetzt.

In Deutschland ist der Darmstädter Merck-Konzern in Kooperation mit dem US-Unternehmen Pfizer bei der Entwicklung eines Krebsimmuntherapeutikums ziemlich weit vorangekommen. Beim diesjährigen Onkologenkongress ASCO in Chicago wurden bereits Daten aus Studien zu sieben verschiedenen Krebserkrankungen präsentiert. Seit Ende November prüft die amerikanische Behörde FDA im beschleunigten Verfahren einen Zulassungsantrag für den Wirkstoff Avelumab bei Patienten mit metastasierendem Merkelzellkarzinom, einem sehr seltenen bösartigen Hauttumor.

Auch die Europäische Arzneimittelagentur prüft die Zulassung von Avelumab. Kommt die Zulassung, dürfte der Wirkstoff voraussichtlich bereits im nächsten Jahr auf der Liste der neu zugelassen Krebsmedikamente stehen.