 Medizintechnik: Die Eigenkapitalkönige

Ein Herzkatheter wird überprüft Die Entwicklung innovativer Medizinprodukte wie hier bei der Firma SIS Medical in Frauenfeld dauert manchmal Jahre. Deswegen setzen viele Firmen auf eine ordentliche Eigenkapitalausstattung. (Foto: Unternehmen)

FrankfurtMedizintechnik aus Deutschland ist überall auf der Welt gefragt. Die Exportquote der rund 28 Milliarden Euro schweren Branche beträgt laut Branchenstatistik 64 Prozent. Dass das so liegt, liegt auch an der hohen Innovationskraft. Rund ein Drittel ihres Umsatzes erzielen die mehr als 1.200 Unternehmen mit Produkten, die jünger sind als drei Jahre.

Weil die Neuentwicklung von Produkten bei der Medizintechnikbranche eine so große Rolle spielt, setzt sie vor allem auf die Eigenkapitalfinanzierung. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Universität Tübingen und der SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement. Medizintechnikunternehmen haben danach im Durchschnitt eine Eigenkapitalquote von 54 Prozent und sind damit besser als viele andere Branchen ausgestattet. Die Chemie- und Pharmaindustrie etwa kommt auf rund 42 Prozent, Automobil auf 25 und die Finanzbranche auf 5 Prozent.

„Die Entwicklung neuer Produkte erfordert manchmal einen langen Atem und birgt auch gewisse Risiken. Medizintechnikunternehmen wollen nicht an den Vorgaben risikoscheuer Fremdkapitalgeber scheitern.“, nennt Finanzierungsexperte Christian Koziol, Professor an der Tübinger Eberhard-Karls-Universität einen zentralen Grund für das hohe Reinvermögen.

Nach Ansicht von Hubertus Leonhardt, Managing Partner der Beteiligungsgesellschaft SHS, sind die Herausforderungen an die Produktentwicklung für die Medizintechnikbranche gerade in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Nachgang des Skandals um mangelhafte Brustimplantate etwa sind die Anforderungen an die Zulassung neuer Produkte verschärft worden. „Das macht Innovationen teurer, auch weil die Firmen viel mehr Personal für die regulatorischen Fragen braucht“, sagt Leonhardt.

Für die Studie wurden Eigenkapital, Fremdkapital, Bilanzsumme und Jahresüberschuss von mehr als 300 deutschen Medizintechnik-Unternehmen im Zeitraum von 2007 bis 2014 untersucht. Dabei kam heraus, dass die Eigenkapitalquote nicht nur zeitweise, sondern im gesamten Untersuchungszeitraum deutlich über den Vergleichswerten der meisten anderen Branchen lag und außerdem deutlich gesteigert wurde: Von 45,6 Prozent im Jahr 2007 auf 54,4 Prozent in 2014. Lediglich in Phasen eines starken Wachstums – etwa bei Zukäufen oder großen Investitionen – steigt die Fremdkapitalquote bei den untersuchten Unternehmen an. Dieser Effekt wird dann aber in den Folgejahren wieder rückgängig gemacht: Die Fremdkapitalquote wird dann in den Folgejahren zu Gunsten einer höheren Eigenkapitalquote abgebaut.