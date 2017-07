 Mercedes-Absatz brummt dank starker Nachfrage in China

Mercedes in China Das Interesse in China beschert dem Autobauer hohe Absatzzahlen. (Foto: dpa)

FrankfurtDie anhaltend hohe Nachfrage in China und die neue E-Klasse haben den Pkw-Absatz von Daimler im Juni auf ein neues Rekordhoch geschraubt. Der Autobauer lieferte im vergangenen Monat gut 209.000 Fahrzeuge aus, ein Plus von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, lag der Absatz im ersten Halbjahr mit 1,14 Millionen Stück fast 14 Prozent über dem Vorjahresstand. „Mit deutlich mehr als einer Million ausgelieferten Pkw haben wir das absatzstärkste Halbjahr in der Geschichte von Mercedes-Benz abgeschlossen“, erklärte Mercedes-Vertriebschefin Britta Seeger. Neben der E-Klasse mit ihren fünf Varianten seien SUVs nach wie vor besonders gefragt.

Am wichtigsten Einzelmarkt China erzielte der Premiumautobauer im Juni ein Plus von rund 28 Prozent. Im ersten Halbjahr schlugen die Schwaben dort 292.679 Fahrzeuge los. Die vor vier Jahren eingeläutete Aufholjagd am weltweit größten Automarkt gegen BMW und die VW-Tochter Audi ist damit geschafft. Schon im Mai lag Mercedes-Benz nur knapp hinter BMW. Der einstige Platzhirsch Audi handelte sich in diesem Jahr in China einen Absatzeinbruch mit einem internen Händlerstreit ein. Schwach schneidet Mercedes hingegen in den USA, dem zweitgrößten Einzelmarkt des Konzerns, ab. Dort herrscht nach einem Rekordjahr 2016 Flaute. Im Juni legte der Mercedes-Absatz dort zwar um 1,8 Prozent zu, per Ende Juni blieb er jedoch hinter den Vorjahreszahlen zurück.