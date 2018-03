 Mercedes-Benz: Daimler passt Jahresausblick wegen geänderter Rechnungslegung an

Daimler korrigiert seinen Ausblick für Mercedes-Benz. Das Ergebnis soll leicht über dem Vorjahresgewinn liegen. Grund ist eine interne Umstellung.

Das Ebit im Pkw-Geschäft belief sich 2017 auf 8,8 statt 9,2 Milliarden Euro. (Foto: dapd) Mercedes-Benz

FrankfurtDaimler hat wegen der Umstellung seiner Rechnungslegung den Ausblick für das wichtigste Geschäftsfeld Mercedes-Benz Cars angehoben. Statt auf Vorjahresniveau werde das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) in diesem Jahr leicht über dem operativen Gewinn von 2017 liegen, teilte der Fahrzeugbauer am Dienstag mit. Durch den Wechsel auf andere IFRS-Standards werden demnach Finanzinstrumente anders verbucht. Das Ebit im Pkw-Geschäft belief sich 2017 deshalb auf 8,8 statt 9,2 Milliarden Euro, sodass die Vergleichsbasis niedriger wird. „Leicht“ bedeutet einen einstelligen prozentualen Anstieg.

In der Bus-Sparte ist der Effekt umgekehrt: Nach dem neuen Standard berechnet verdiente das kleinste Geschäftsfeld 2017 mit 281 Millionen Euro 38 Millionen Euro mehr als nach bisherigem Standard ausgewiesen. Statt „deutlich“ werde der Betriebsgewinn in diesem Jahr nur noch „leicht“ steigen, teilte Daimler weiter mit. Bei Daimler Trucks, Vans und Financial Services ist die Änderung hingegen gering, sodass die Gewinnprognosen unverändert bleiben. Die Nutzfahrzeugsparte will „deutlich“ mehr operativ verdienen, worunter ein Anstieg von mehr als zehn Prozent zu verstehen ist.