 Mercedes-Benz und Smart: Daimler meldet Rekordmonat und -quartal

FrankfurtDaimler hat im März dank starker Nachfrage nach neuen Modellen in China und Europa ein kräftiges Absatzplus von 15 Prozent seiner Pkw-Sparte Mercedes-Benz erzielt. Die Marke mit dem Stern lieferte mit 228.296 Fahrzeugen so viele Wagen aus wie nie zuvor in einem Monat, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Auch im ersten Quartal erreichte der weltweit größte Premiumautobauer mit 560.625 Einheiten (plus 16 Prozent) einen neuen Bestwert. Verkaufsschlager war die neue E-Klasse, wie Vertriebschefin Britta Seeger erklärte. So konnte Mercedes-Benz den Absatz der speziell für China produzierte Langversion mehr als verdoppeln.

Am weltgrößten Automarkt erzielten die Schwaben mit 37 Prozent in den ersten drei Monaten den stärksten Zuwachs. Auch in Europa schafften sie ein zweistelliges Plus von elf Prozent. In den USA lag der Zuwachs bei nur 4,5 Prozent.

Der Stadtflitzer Smart konnte hingegen nicht mehr von seiner Neuauflage mit konventionellen Motoren vor zwei Jahren profitieren. Die Verkaufszahl sank im März um 5,4 Prozent auf gut 15.000 Exemplare, auch der Quartalsabsatz lag leicht unter Vorjahr. Nun soll die Elektrovariante, die in Europa erst seit März bestellt werden kann, den Absatz ankurbeln.