 Mercedes EQ: Das Zukunftsmodell von Daimler soll in Frankreich gebaut werden

Mit der Elektromarke EQ will Daimler Tesla die Stirn bieten. Der erste Kompaktwagen soll dort gebaut werden, wo auch schon der Smart vom Band läuft.

Mit Konzeptautos wie dem EQ hat Daimler schon gezeigt, wie er sich die elektrische Zukunft vorstellt. Konzernchef Zetsche scheint zufrieden. (Foto: Reuters) Konzernchef auf Elektrokurs

FrankfurtDaimler baut das erste Kompaktmodell seiner neuen Elektroautomarke EQ im Smart-Werk im französischen Hambach und investiert dafür rund 500 Millionen Euro. „Mit dem kompakten EQ-Modell aus Hambach setzen wir unsere Elektro-Offensive fort“, erklärte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Freitag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

Damit werde die Kernmarke Mercedes erstmals in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte in Frankreich produzieren. Das Werk südlich von Saarbrücken soll um neue Hallen erweitert werden. Das kompakte Elektroauto wird dort dann zusätzlich zum Smart produziert, der ab 2020 nur noch elektrisch und nicht mehr mit Benzin-Motor gebaut wird.

Bis 2022 will Mercedes-Benz Cars mehr als zehn Elektro-Pkw auf den Markt bringen und in jeder Baureihe elektrifizierte Varianten, zum Beispiel Hybridantriebe, anbieten. Damit wollen die Schwaben weltweit strengere Klimaschutzziele zu Kohlendioxid (CO2) einhalten. Die Investitionssumme beläuft sich bisher auf zehn Milliarden Euro für den Ausbau der Elektroflotte und eine weitere Milliarde Euro für die Batterieproduktion.

So wird die A-Klasse elektrisch Bereits ab 2019 will Mercedes eine neue Generation rein elektrisch angetriebener Modelle auf den Markt bringen 1 von 8 Erstes Modell wird das SUV EQC sein. Auf der IAA stellen die Stuttgarter mit dem EQA nun aber noch ein weiteres Konzept vor: Ein elektrischen Kompaktmodell, das 2020 in Serie gehen soll... Mercedes EQA 2 von 8 Der gut 4,30 Meter lange Dreitürer bietet klassische Kompaktklasse-Proportionen. Allerdings sorgen bläulich leuchtende LED-Lichtelemente für eine etwas futuristische Aura... Als Besonderheit bietet die Front eine so genannte Blackpanel-Fläche, die eine Kühlergrill-Optik darstellen kann 3 von 8 Abhängig vom Fahrprogramm wird dieser als flügelartige Schwinge (so wie in diesem Bild) oder als Panamericana-Grill dargestellt. Der neue Grillkönig 4 von 8 Im Fahrprogramm „Sport“ bildet der Grill, der ja beim Elektroauto nicht mehr zur Kühlung gebraucht wird, einen glimmenden Flügel im Horizontalformat ab. Im Modus „Sport Plus“ glühen rote vertikale Streben im Stil eines Panamericana-Grills. Entscheidender ist allerdings die Technik unter der glatten Außenhaut 5 von 8 Hier kommen zwei Elektroaggregate zum Einsatz, eins an jeder Achse. Die Systemleistung der Motoren ist auf über 200 kW/272 PS und 500 Newtonmeter skalierbar. In der stärksten Ausbaustufe soll die Sprintzeit aus dem Stand auf Tempo 100 lediglich 5 Sekunden betragen. Auch die Batteriegröße ist variabel 6 von 8 Maximal ist ein 60-kWh-Akku möglich, der dem EQA eine Reichweite von 400 Kilometer ermöglichen soll. Im Schnellladeverfahren lässt sich innerhalb von zehn Minuten Strom für 100 Kilometer nachtanken. Mercedes EQA 7 von 8 Das Fahrzeug besitzt je einen Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse mit einer Systemleistung von über 200 kW / 272 PS

Produktionschef Markus Schäfer erklärte, mit Hambach steige die Zahl der Elektroauto-Standorte auf sechs: Der erste Mercedes-Elektrowagen EQC wird im Werk Bremen ab 2019 und kurz darauf auch in Peking vom Band laufen. Auch die Mercedes-Werke Rastatt und Sindelfingen in Deutschland sowie Tuscaloosa in den USA sollen E-Autos fertigen.

Zur künftigen Zahl der Arbeitsplätze in Hambach machte Daimler keine Angaben. Bisher arbeiten dort gut 800 Mitarbeiter. Die Jahresproduktion sank im vergangenen Jahr auf 100.000 von 80.000, da die Nachfrage nach den schon einige Jahre alten Smart-Modellen allmählich sinkt.

