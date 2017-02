 Merck & Co: US-Pharmakonzern leidet unter Patentverlusten

image

Trump zu Pharma-Konzernen: „Ich will, dass Sie in den USA produzieren“

Der US-Präsident drängt Pharma-Konzerne dazu, ihre Produkte in den USA zu produzieren. In diesem Zuge kündigte Donald Trump auch an, dass er für bessere Preise bei Arzneien und härtere Genehmigungsverfahren sorgen wolle. mehr…