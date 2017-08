Hohe Rendite erwartet

Investoren dürften sich dennoch auf den neuen Tesla-Bond stürzen, denn ihr Hunger nach Zinspapieren, die zumindest noch etwas Rendite bringen, ist im Niedrigzinsumfeld groß. Offizielle Hinweise auf die mögliche Rendite wird es erst nach der Roadshow geben. Die Anleihen von US-Unternehmen mit Ratings im Bereich Einfach-B werfen aktuell im Schnitt 3,6 Prozentpunkte mehr Rendite als US-Staatsanleihen ab. Daran gemessen müsste der neue achtjährige Tesla-Bond eine Rendite von um die 5,8 Prozent bringen.

Im ersten Halbjahr hat Tesla rund 47.000 Fahrzeuge verkauft. Zum Vergleich: Der VW-Konzern verkauft weltweit mehr als 110 Mal so viele Autos. Mit Model S und Model X ist Tesla allerdings bislang ausschließlich im Hochpreissegment vertreten. Seine Elektroautos verkauft Tesla derzeit im Schnitt für rund 90.000 Dollar.

Das Model 3 soll dagegen bereits ab 35.000 Dollar erhältlich sein – und Tesla damit zum echten Konkurrenten im Volumengeschäft machen. Dabei liegen aktuell laut Tesla rund 455.000 Vorbestellungen für das elektrische Einstiegsmodell vor. Erste Modelle aus der Serienproduktion wurden bereits an eigene Mitarbeiter übergeben, die das erste massentaugliche Modell von Tesla auf Kinderkrankheiten prüfen sollen.

Um ein Massenhersteller zu werden, muss Tesla seine Produktion massiv hochfahren. Bis 2018 will Tesla-Chef Elon Musk die Produktion auf 500.000 Fahrzeuge steigern, 2020 sollen es schon eine Million sein. Darum baut Tesla in Nevada unter anderem eine große Batteriefabrik, in der günstige Akkus für die eigenen Elektroautos entstehen sollen.

Um die Produktion des Model 3 zu optimieren, hatten die Kalifornier auch den deutschen Mittelständler Grohmann übernommen. Mit dem Einstieg in den Massenmarkt will Tesla perspektivisch auch Gewinne schreiben. Die Investoren an den Aktienmärkten glauben daran. Die Tesla-Aktie ist seit Januar um 67 Prozent gestiegen. Jetzt steht der erste Test von Tesla am Anleihemarkt an.